Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с раком

Российская актриса Кристина Кузьмина полюбилась зрителю после исполнения ролей в сериалах и фильмах «Тайны следствия», «Мы из будущего», «Адъютанты любви». Артистка не без успеха исполняет роли в театральных постановках.Недавно стало известно, что звезда кино борется с онкологическим заболеванием. Сама же Кузьмина рассказала о недуге лишь некоторое время спустя после того, как узнала о страшном диагнозе. В начале текущего года актрисе сделали операцию. Однако Кристина не сдается и по-прежнему снимается в кино, а также играет в театре. Кроме того, женщина воспитывает дочь Агриппину-Аграфену.В интервью прессе актриса рассказала о своей борьбе с раком. Она сообщила, что это ее не первая встреча с онкологией. Пять лет назад у нее уже был рак. Кристина прошла лечение, операцию и, показалось, что все прошло. Однако второй случай принес артистке смешанные чувства и даже несколько странные. Кузьмина не испытала шока, не оставляя мысль о том, что это может быть ошибкой. Пять лет назад она не осознавала до конца, что с ней произошло, однако в этот раз узнала, что такое химиотерапия. Несмотря ни на что, актриса продолжает уверенную борьбу с недугом.Своей дочери Кузьмина призналась в том, что больна. Ей пришлось остричь волосы, но подробности лечения Кристина все же опустила. Девочка была шокирована внешним видом мамы, но, невзирая ни на что, поддерживает мать во всем.Однако Кузьмина научилась видеть плюсы в борьбе с онкологией. Медики позволили употреблять ей ранее вредные для ее фигуры продукты.Кристина Кузьмина научилась ценить каждый день своей жизни и радоваться мелочам. Актриса старается видеть во всем позитив, даже холодная весна ее не огорчает.