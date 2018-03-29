Елена Воробей удивила публику неожиданной сменой имиджа

Популярная артистка не только театра, но и кино Елена Воробей в свои 50 лет смогла доказать публике, что она тоже может быть нежной и женственной. Пародистка не так давно разместила в своём Instagram несколько новых фотографий, на которых продемонстрировала фолловерам результаты смены имиджа.Наибольший фурор на подписчиков аккаунта Елены Воробей произвела её новая причёска, которая пришлась по вкусу многим. Также фанаты отметили яркий макияж артистки, явно делающий её несколько моложе своих лет, а также подчёркивающий женственность и нежность представленного образа.