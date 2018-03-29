Антона Шоки подозревают в мошенничестве

Некоторое время назад парень засобирался обратно в США, где у него имеется гражданство, но чтобы добраться до Америки ему понадобились средства, которые он, не стесняясь, попросил у подписчиков.Сердобольные фанаты Шоки начали переводить деньги на указанный Антоном счет, но позже выяснилось, что парень мог попросту нажиться за счет доверчивых подписчиков.Не исключено, что Антон Шоки находился уже в Америке, но продолжал собирать деньги на перелет.Одна из обиженных бывших фанаток молодого человека подала на него заявление в полицию с обвинением в мошеннических действиях.