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Роскачество: Идеального стирального порошка для удаления всех пятен не существует

Сотрудники Роскачества закончили изучение стиральных порошков, представленных на российском рынке. Оказалось, что реклама врёт - нет ни одного порошка, который удалил бы абсолютно все пятна.

Роскачество: Идеального стирального порошка для удаления всех пятен не существует


Роскачество проверило эффективность стиральных порошков. Всего было изучено более 30 образцов, большая часть порошков было российского производства. Специалисты проанализировали эффективность продукции по 30 параметров, среди которых было отстирывание пятен, влияние на ткань, а также насколько безопасен продукт для здоровья человека.

Согласно исследованию, ни один порошок неспособен удалить абсолютно все пятна. Эксперты пришли к мнению, что продукция лишь "освежает" бельё, но никак не отстирывает его. Удаление стойких загрязнений влечёт за собой порчу ткани. Роскачество назвало лучшими порошки марки "Аист" и Burti COLOR. Хуже всех справляются с пятнами экологически чистые продукты, ввиду низкого содержания химических веществ.
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Общество
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:00
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