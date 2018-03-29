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Пользователи подозревают наличие еще одного сына у мужа Ксении Бородиной

Супруг ведущей «Дом-2» Курбан Омаров для многих пользователей остается загадкой, особенно по части его прошлой личной жизни.

Некоторые поклонники этой пары пытаются воссоздать картину прошлого Курбана и пытаются во многие его публикациях и комментариях найти «второе дно».

Пользователи подозревают наличие еще одного сына у мужа Ксении Бородиной

На сегодняшний день известно, что в первом браке у Курбана родился сын Омар, воспитанием которого он сейчас и занимается наравне с общей с Ксенией Бородиной дочкой Теей и дочерью от первого брака телеведущей Марусей.

Пользователи подозревают наличие еще одного сына у мужа Ксении Бородиной

Но недавно тему для размышлений подкинул брат Омарова Ансар, который в ответ на приглашение в гости написал, что с удовольствием хотел бы провести время с племянницами и племянниками.

Подписчики пары тут же решили, что раз племянники указаны во множественном числе, значит мальчиков среди детей Курбана больше.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:08
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