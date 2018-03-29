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Анастасия Волочкова рассказала о первом свидании с Сулейманом Керимовым

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с прессой некой историей из своей личной жизни. Звезда балета рассказала о своем первом свидании с российским предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым.

Анастасия Волочкова рассказала о первом свидании с Сулейманом Керимовым


Не без особого интереса поклонники российской балерины Анастасии Волочковой следят за жизнью своего кумира, в том числе и за личной. Темами обсуждения пользователей Сети нередко являются не только общественная деятельность звезды, но также ее взаимоотношения с представителями сильного пола. Более того, танцовщица сама не против поделиться с подписчиками пикантными подробностями своей личной жизни. На днях балерина рассказала, как прошло первое свидание с политиком Сулейманом Керимовым.

По рассказам Волочковой, их встреча состоялась в ОАЭ, куда балерину доставил частный самолет, который был арендован специально для нее. В этот день Анастасия давала концерт в Баку, и в перерывах между выступлениями получила приглашение встретиться.

Звезда балета тут же согласилась на встречу, хотя почти не была знакома с предпринимателем. Они виделись несколько раз в официальной обстановке. Волочкова также отметила, что новый ухажер оказался очень внимательным: борт частного самолета, который доставил танцовщицу в Эмираты, был заставлен цветами, а в меню присутствовало любимое блюдо балерины – шпинат с тертым сыром «Пармезан».
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:00
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