Анастасия Волочкова рассказала о первом свидании с Сулейманом Керимовым

Не без особого интереса поклонники российской балерины Анастасии Волочковой следят за жизнью своего кумира, в том числе и за личной. Темами обсуждения пользователей Сети нередко являются не только общественная деятельность звезды, но также ее взаимоотношения с представителями сильного пола. Более того, танцовщица сама не против поделиться с подписчиками пикантными подробностями своей личной жизни. На днях балерина рассказала, как прошло первое свидание с политиком Сулейманом Керимовым.По рассказам Волочковой, их встреча состоялась в ОАЭ, куда балерину доставил частный самолет, который был арендован специально для нее. В этот день Анастасия давала концерт в Баку, и в перерывах между выступлениями получила приглашение встретиться.Звезда балета тут же согласилась на встречу, хотя почти не была знакома с предпринимателем. Они виделись несколько раз в официальной обстановке. Волочкова также отметила, что новый ухажер оказался очень внимательным: борт частного самолета, который доставил танцовщицу в Эмираты, был заставлен цветами, а в меню присутствовало любимое блюдо балерины – шпинат с тертым сыром «Пармезан».