В Сети восхищаются пронзительным взглядом Виктории Дайнеко на новом снимке

Новый пост Виктории Дайнеко в Instagram, несмотря на свою простоту, вызвал массу положительных эмоций у подписчиков звёзды. Певица обнародовала свежий снимок, на котором запечатлела крупным планом своё лицо. Особое внимание фолловеров приковал к себе пронзительный взгляд исполнительницы, который, по мнению многих, наполнен невероятным смыслом.В комментариях под публикацией поклонники Виктории Дайнеко восхитились не только красивыми глазами, но и тем, как она выглядит, являясь мамой двоих детей. Многие признались, что иногда завидуют самодисциплине и жизнерадостности певицы.