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Курс валют на 29.03.2018

Российские нефтяники и газовики пробурят сотню скважин на шельфе Ледовитого океана

Российская Арктика через 5-10 лет станет основной территорией нефтегазодобычи, когда российские нефтяники пробурят сотню скважин. Уже в настоящее время Бованенковское месторождение через магистральный газопровод "Бованенково - Ухта-2" дает почти 120 млрд кубометров газа в год.

Мнение экспертов единодушно - к 2035 году спрос на углеводороды вырос на 15%, на газ - на половину. В России эта тенденция тем более актуальна из-за истощения запасов. Нефтяники ранее сообщали, что существующих запасов хватит еще на 15-20 лет. Остались только трудноизвлекаемые запасы, которые находятся в труднодоступных местах или на большой глубине. Для того, чтобы до них добраться и освоить требуются передовые технологии, чего у отечественных монополистов нет из-за санкций.

Российские нефтяники и газовики пробурят сотню скважин на шельфе Ледовитого океана


Особенно такое положение влияет на освоение месторождений в Арктике. Однако уже сейчас пробурено до сотни скважин; и некоторые из них показали перспективные участки. По нефти и газовому конденсату на северном шельфе находится 25% общероссийских запасов, по газу - более 70%. В прошлом году на этих территориях добыто до 100 млн тонн нефти (+4%) и 570 млрд кубометров газа (+10%).
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:40
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