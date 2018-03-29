Российские нефтяники и газовики пробурят сотню скважин на шельфе Ледовитого океана

Мнение экспертов единодушно - к 2035 году спрос на углеводороды вырос на 15%, на газ - на половину. В России эта тенденция тем более актуальна из-за истощения запасов. Нефтяники ранее сообщали, что существующих запасов хватит еще на 15-20 лет. Остались только трудноизвлекаемые запасы, которые находятся в труднодоступных местах или на большой глубине. Для того, чтобы до них добраться и освоить требуются передовые технологии, чего у отечественных монополистов нет из-за санкций.Особенно такое положение влияет на освоение месторождений в Арктике. Однако уже сейчас пробурено до сотни скважин; и некоторые из них показали перспективные участки. По нефти и газовому конденсату на северном шельфе находится 25% общероссийских запасов, по газу - более 70%. В прошлом году на этих территориях добыто до 100 млн тонн нефти (+4%) и 570 млрд кубометров газа (+10%).