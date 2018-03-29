АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Нюша рассказала СМИ о беременности

Популярная известная певица Нюша рассказала СМИ о беременности. Поп-звезда, а также ее муж Игорь Сивов все охотнее обсуждают самое сокровенное событие, в ожидании которого находятся.

Нюша рассказала СМИ о беременности


Нюша в своем интервью прессе рассказала, что не без волнения относится к теме материнства, тщательно готовясь к нему. 27-летняя поп-исполнительница находится под пристальным наблюдением журналистов, которые то и дело норовят ее уличить в интересном положении. Свое внимание пресса сфокусировала на девушке после того, как появилась информация о том, что она тайно обручилась. Недавно Нюша сообщила, что женщина и создана именно для того, чтобы родить на свет малыша, называя при это «абсолютно естественным процессом».

По признанию самой звезды, она всегда живет с мыслью о том, что станет матерью. Девушка также отметила, что внимание журналистов стало более пристальным к ней, особенно после замужества. По словам певицы, у нее есть очень хороший пример того, как стать хорошей матерью. Ее собственная мама была для Нюши другом и опорой в детстве.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Люди не хотят знать о производстве
Потерявший всю семью в "Зимней вишне" рассказал,
Наталья Рудова не впечатлила фанатов снимком без
Нюша рассказала СМИ о беременности
Армен Гаспарян поддержал дело против пранкера,
Учёные рассказали, как появляется страх и
Рассел Кроу на новых снимках шокировал публику
Брат Энрике Иглесиаса встречается с русской
Супруга Дмитрия Тарасова больше не скрывает
Учёные: Ультрафиолетовые лампы могут привести к
В Сети ходят слухи о возможной беременности Сати
Теневая экономика России оценила преимущества
Виктория Боня подверглась критике в Сети из-за
Учёные: Одиночество может привести к
Российские нефтяники и газовики пробурят сотню
Анфиса Чехова растрогала подписчиков поэтическим
Кристина Орбакайте нежно поздравила Владимира
Учёные выяснили, как облегчить роды
Учёные: Средство от облысения способно
Игорь Николаев показал сделанное в 80-х фото с
В Саудовской Аравии возведут самую большую
Российской академией наук найдены коррупционные
Елена Воробей удивила публику неожиданной сменой
Роспотребнадзор предупреждает об опасности при
Антона Шоки подозревают в мошенничестве
Пользователи подозревают наличие еще одного сына
В Lockheed Martin представили концепт
Volkswagen представил в Нью-Йорке новый
США уменьшит объемы взносов в миротворческие
В Сети восхищаются пронзительным взглядом
Просмотреть все новости