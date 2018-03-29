Нюша рассказала СМИ о беременности

Нюша в своем интервью прессе рассказала, что не без волнения относится к теме материнства, тщательно готовясь к нему. 27-летняя поп-исполнительница находится под пристальным наблюдением журналистов, которые то и дело норовят ее уличить в интересном положении. Свое внимание пресса сфокусировала на девушке после того, как появилась информация о том, что она тайно обручилась. Недавно Нюша сообщила, что женщина и создана именно для того, чтобы родить на свет малыша, называя при это «абсолютно естественным процессом».По признанию самой звезды, она всегда живет с мыслью о том, что станет матерью. Девушка также отметила, что внимание журналистов стало более пристальным к ней, особенно после замужества. По словам певицы, у нее есть очень хороший пример того, как стать хорошей матерью. Ее собственная мама была для Нюши другом и опорой в детстве.