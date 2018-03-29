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Учёные рассказали, как появляется страх и тревожность

На протяжение вот уже 40 лет учёные пытаются понять механизм появления таких ощущений как страх и тревожность. Наконец они приблизились к разгадке на примере изучения сигналов мозга Caenorhabditis elegans, или червя-нематода.

Учёные рассказали, как появляется страх и тревожность


Вышеуказанный нематод при нападении выделял новое вещество, указывающее на страх. Учёные уверенны, что данные сравнения схожи с человеческими характеристиками. Это вещество входит в новую малоизученную область молекул, которые посылают соответствующие сигналы в участки мозга, в итоге червь начинает бояться, а потому защищается и даже уползает в совершенно другую сторону. Примерно то же самое, по мнению учёных, происходит и у грызунов, которых пугает запах кошачьей мочи. Под действием стрессовых ситуаций данная особь вырабатывает сигналы, схожие с более крупными организмами.

Когда нематод подвергался психоактивным препаратам, которые применяют в лечении человеческого организма, то страх и тревога не наблюдались. Учёные в результате лабораторных опытов смогли доказать, что данная реакция на планете появилась намного раньше, чем предполагалось. Кроме того, это открытие позволит специалистам создавать новые пестициды нетоксичного характера.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 15:00
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