Учёные рассказали, как появляется страх и тревожность

Вышеуказанный нематод при нападении выделял новое вещество, указывающее на страх. Учёные уверенны, что данные сравнения схожи с человеческими характеристиками. Это вещество входит в новую малоизученную область молекул, которые посылают соответствующие сигналы в участки мозга, в итоге червь начинает бояться, а потому защищается и даже уползает в совершенно другую сторону. Примерно то же самое, по мнению учёных, происходит и у грызунов, которых пугает запах кошачьей мочи. Под действием стрессовых ситуаций данная особь вырабатывает сигналы, схожие с более крупными организмами.Когда нематод подвергался психоактивным препаратам, которые применяют в лечении человеческого организма, то страх и тревога не наблюдались. Учёные в результате лабораторных опытов смогли доказать, что данная реакция на планете появилась намного раньше, чем предполагалось. Кроме того, это открытие позволит специалистам создавать новые пестициды нетоксичного характера.