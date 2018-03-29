Учёные рассказали, как появляется страх и тревожность
На протяжение вот уже 40 лет учёные пытаются понять механизм появления таких ощущений как страх и тревожность. Наконец они приблизились к разгадке на примере изучения сигналов мозга Caenorhabditis elegans, или червя-нематода.
Вышеуказанный нематод при нападении выделял новое вещество, указывающее на страх. Учёные уверенны, что данные сравнения схожи с человеческими характеристиками. Это вещество входит в новую малоизученную область молекул, которые посылают соответствующие сигналы в участки мозга, в итоге червь начинает бояться, а потому защищается и даже уползает в совершенно другую сторону. Примерно то же самое, по мнению учёных, происходит и у грызунов, которых пугает запах кошачьей мочи. Под действием стрессовых ситуаций данная особь вырабатывает сигналы, схожие с более крупными организмами.
Когда нематод подвергался психоактивным препаратам, которые применяют в лечении человеческого организма, то страх и тревога не наблюдались. Учёные в результате лабораторных опытов смогли доказать, что данная реакция на планете появилась намного раньше, чем предполагалось. Кроме того, это открытие позволит специалистам создавать новые пестициды нетоксичного характера.
Вышеуказанный нематод при нападении выделял новое вещество, указывающее на страх. Учёные уверенны, что данные сравнения схожи с человеческими характеристиками. Это вещество входит в новую малоизученную область молекул, которые посылают соответствующие сигналы в участки мозга, в итоге червь начинает бояться, а потому защищается и даже уползает в совершенно другую сторону. Примерно то же самое, по мнению учёных, происходит и у грызунов, которых пугает запах кошачьей мочи. Под действием стрессовых ситуаций данная особь вырабатывает сигналы, схожие с более крупными организмами.
Когда нематод подвергался психоактивным препаратам, которые применяют в лечении человеческого организма, то страх и тревога не наблюдались. Учёные в результате лабораторных опытов смогли доказать, что данная реакция на планете появилась намного раньше, чем предполагалось. Кроме того, это открытие позволит специалистам создавать новые пестициды нетоксичного характера.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 15:00