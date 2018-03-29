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Бывшая ведущая «Орла и решки» восстанавливается после повторной ринопластики

Бывшая ведущая проекта «Орёл и решка» Наталья Неведрова рассказала поклонникам о своей повторной ринопластике. Оказалось, что последняя операция знаменитости продолжалась в течение пяти часов.

Бывшая ведущая «Орла и решки» восстанавливается после повторной ринопластики

Наталья Неведрова около 7 лет назад уже делала ринопластику, но тогда операция не дала ожидаемых результатов, скорее наоборот, у неё начались проблемы со свободным дыханием. И вот недавно бывшая ведущая «Орла и решки» решилась на ещё одно оперативное вмешательство на носу, которое продлилось почти 5 часов.

Знаменитость рассказала поклонникам в Instagram о том, что для коррекции носа врачам пришлось взять кусок её же ребра, раздробить его и вставить в качестве импланта в носовую полость. Тем самым считает Неведрова, специалисты обеспечили ей не только эстетически внешний вид, но и нормальное дыхание.

Сейчас бывшая звезда «Орла и решки» чувствует себя хорошо, а также уже успела несколько сменить имидж, перекрасив волосы из привычной брюнетки в платиновый блонд.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:07
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