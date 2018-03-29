Брат Энрике Иглесиаса встречается с русской спортсменкой – копией Анны Курниковой

Если внимательно присмотреться к фотографии избранницы Мигеля, то можно догадаться о том, что молодой человек берет пример со старшего брата Энрике Иглесиаса. Иначе как объяснить тот факт, что 19-летняя Оболевич не только занимается теннисом, как и Анна Курникова, но также имеет русские корни. Кроме всего, девушки очень похожи друг на друга. Сам же Мигель никак не комментирует свою личную жизнь, однако испанские СМИ трубят на всю страну, что 19-летний брат известного музыканта очарован голубоглазой блондинкой. Молодые люди, по данным журналистов, познакомились в Майами, там у парня есть недвижимость, и все выходные проводят в обществе друг друга.Стоит отметить, что в Майами живут и певец Энрике Иглесиас с Анной Курниковой, которые в конце минувшего года стали родителями. У счастливой пары родились близнецы, которым спортсменка посвящает все свое свободное время.