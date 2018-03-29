Учёные: Ультрафиолетовые лампы могут привести к раку ногтей

Каждая девушка хочет быть красивой, а потому часто обращается к специалисту для того, чтобы сделать маникюр и профессионально нанести красивый лак; зачастую для этих целей используются ультрафиолетовые лампы, которые могут принести не только пользу, но и вред. Учёные обращают внимание, что данный предмет может таить в себе опасность при длительном использовании. Стоит отметить, что сразу такая неприятность не проявляется, нарушения тканей в области рук и ногтей могут показаться спустя время. Если свести к минимуму использование лампы, то риски заболеть раком практически равны нулю. Речь идёт о частом применении.Для того, чтобы снизить риски пострадать в следствии рака рук и ногтей, необходимо незадолго до начала процедуры с использованием ультрафиолетовой лампы нанести защитный крем, также его использовать после маникюра. Это простой совет, но действенный.