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Учёные: Ультрафиолетовые лампы могут привести к раку ногтей

В салонах красоты зачастую используются так называемые ультрафиолетовые лампы, которые позволяют закрепить лак на ногтях, однако учёные предупреждают, что данная процедура может привести к раку ногтей и кожи.

Учёные: Ультрафиолетовые лампы могут привести к раку ногтей


Каждая девушка хочет быть красивой, а потому часто обращается к специалисту для того, чтобы сделать маникюр и профессионально нанести красивый лак; зачастую для этих целей используются ультрафиолетовые лампы, которые могут принести не только пользу, но и вред. Учёные обращают внимание, что данный предмет может таить в себе опасность при длительном использовании. Стоит отметить, что сразу такая неприятность не проявляется, нарушения тканей в области рук и ногтей могут показаться спустя время. Если свести к минимуму использование лампы, то риски заболеть раком практически равны нулю. Речь идёт о частом применении.

Для того, чтобы снизить риски пострадать в следствии рака рук и ногтей, необходимо незадолго до начала процедуры с использованием ультрафиолетовой лампы нанести защитный крем, также его использовать после маникюра. Это простой совет, но действенный.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 14:20
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