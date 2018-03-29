АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Учёные: Одиночество может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Учёные из Великобритании заключили, что одиночество способно не только привести к психическим и эмоциональным нарушениям, но и вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы. Новые впечатления и эмоции отвечают за правильную работу сердца.

Учёные: Одиночество может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям


Одинокая жизнь может стать для человека привычкой, в которой ему комфортно, но на самом деле жизнь, изолированная от общества, повышает риски развития сердечно-сосудистой системы. Согласно статистическим данным, вероятность пострадать в следствии инфаркта миокарда и инсульта в таком случае повышается на 32 процента. Жизнь на одном месте способствует однообразию, при этом нервная система человека в основном подавляется, вызывая эмоциональные нарушения.

Когда человек одинок, то у него страдает стрессоустойчивость, в результате этого основные органы тела постепенно ослабевают. От нехватки новых эмоций и впечатлений человек может потерять интерес к жизни и лёгкие нарушения в организме могут дать сбои. Кроме того, учёные говорят, что одиночество связано ещё и с бедностью, а потому необходимо улучшать качество жизнь, задействовав положительные эмоции.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 13:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Теневая экономика России оценила преимущества
Виктория Боня подверглась критике в Сети из-за
Учёные: Одиночество может привести к
Российские нефтяники и газовики пробурят сотню
Анфиса Чехова растрогала подписчиков поэтическим
Кристина Орбакайте нежно поздравила Владимира
Учёные выяснили, как облегчить роды
Учёные: Средство от облысения способно
Игорь Николаев показал сделанное в 80-х фото с
В Саудовской Аравии возведут самую большую
Российской академией наук найдены коррупционные
Елена Воробей удивила публику неожиданной сменой
Роспотребнадзор предупреждает об опасности при
Антона Шоки подозревают в мошенничестве
Пользователи подозревают наличие еще одного сына
В Lockheed Martin представили концепт
Volkswagen представил в Нью-Йорке новый
США уменьшит объемы взносов в миротворческие
В Сети восхищаются пронзительным взглядом
Ученые успешно протестировали мозговой имплантат
Новый внедорожник Lincoln Aviator дебютировал в
Microsoft будет лишать пользователей лицензии на
Бывшая ведущая «Орла и решки» восстанавливается
ZTE Nubia N2 доступен для покупки в России
В Китае появился смартфон Vivo X21 UD
Смартфон Galaxy Note 9 получит увеличенную
Против Apple подано около 60 судебных исков
Тина Канделаки поговорит со студентами ВУЗов о
В Нью-Йорке официально представлен седан Nissan
Астронавты NASA ответили на самые популярные
Просмотреть все новости