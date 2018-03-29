Учёные: Одиночество может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Одинокая жизнь может стать для человека привычкой, в которой ему комфортно, но на самом деле жизнь, изолированная от общества, повышает риски развития сердечно-сосудистой системы. Согласно статистическим данным, вероятность пострадать в следствии инфаркта миокарда и инсульта в таком случае повышается на 32 процента. Жизнь на одном месте способствует однообразию, при этом нервная система человека в основном подавляется, вызывая эмоциональные нарушения.Когда человек одинок, то у него страдает стрессоустойчивость, в результате этого основные органы тела постепенно ослабевают. От нехватки новых эмоций и впечатлений человек может потерять интерес к жизни и лёгкие нарушения в организме могут дать сбои. Кроме того, учёные говорят, что одиночество связано ещё и с бедностью, а потому необходимо улучшать качество жизнь, задействовав положительные эмоции.