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Кристина Орбакайте нежно поздравила Владимира Преснякова с юбилеем

Певец Владимир Пресняков сегодня отмечает юбилей – артисту исполняется 50 лет. Одной из первых, кто поздравил музыканта, стала его бывшая супруга Кристина Орбакайте. Певица опубликовала архивный фотоснимок, добавив к нему нежные слова поздравления.

Кристина Орбакайте нежно поздравила Владимира Преснякова с юбилеем


Сегодняшний юбиляр Владимир Пресняков-младший с самого раннего утра принимает поздравления от родных и близких ему людей. Одной из первых поздравителей стала его бывшая супруга и близкая подруга певица Кристина Орбакайте, которая нежно поздравила музыканта архивным совместным снимком. К публикации звезда эстрады добавила трогательные слова поздравления. В частности, она поблагодарила Преснякова за сына и песни, а также отметила, что у них было прекрасное детство. Несмотря, на то, что их брак давно распался, они по-прежнему общаются, более того дружат семьями. У пары также есть сын Никита, который стал музыкантом по примеру своих звездных родителей.

Подписчики присоединились к поздравлениям, выразив восхищение теплыми отношениями между бывшими супругами. Некоторые поклонники выразили сожаление по поводу того, что столь красивая пара рассталась. Сами же звезды счастливы в новых отношениях и не жалеют ни о чем.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:30
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