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Тина Канделаки поговорит со студентами ВУЗов о безграничных возможностях личности

Ведущая Тина Канделаки сообщила о готовности поделиться со студентами российских ВУЗов своими представлениями о безграничных возможностях личности. Знаменитость считает, что и ей самой будет полезно пообщаться с подрастающим поколением.

Тина Канделаки поговорит со студентами ВУЗов о безграничных возможностях личности

Тина Канделаки в своём профиле в Instagram рассказала поклонникам, что совсем скоро встретится со студентами некоторых ВУЗов, чтобы поделиться с ними своими представлениями о безграничных возможностях каждого. Ведущая считает, что современная молодёжь обладает мощной тягой к новому и невероятным запалом, но иногда этот запал быстро остывает, стоит ему столкнуться с каким-либо препятствием.

Канделаки хочет донести до студентов понимание того, каким образом можно открывать в себе новые возможности, а также подсказать, что нужно делать, чтобы быстро не утратить интерес к своим начинаниям.

В завершении поста Тина Канделаки отметила, что её и самой будет очень полезно пообщаться с молодым поколением, которое выглядит намного умнее, сообразительнее и сильнее духовно, что, в свою очередь, мотивирует знаменитость на дальнейшее саморазвитие.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:24
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