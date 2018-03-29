Тина Канделаки поговорит со студентами ВУЗов о безграничных возможностях личности

Тина Канделаки в своём профиле в Instagram рассказала поклонникам, что совсем скоро встретится со студентами некоторых ВУЗов, чтобы поделиться с ними своими представлениями о безграничных возможностях каждого. Ведущая считает, что современная молодёжь обладает мощной тягой к новому и невероятным запалом, но иногда этот запал быстро остывает, стоит ему столкнуться с каким-либо препятствием.Канделаки хочет донести до студентов понимание того, каким образом можно открывать в себе новые возможности, а также подсказать, что нужно делать, чтобы быстро не утратить интерес к своим начинаниям.В завершении поста Тина Канделаки отметила, что её и самой будет очень полезно пообщаться с молодым поколением, которое выглядит намного умнее, сообразительнее и сильнее духовно, что, в свою очередь, мотивирует знаменитость на дальнейшее саморазвитие.