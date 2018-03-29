Теневая экономика России оценила преимущества сервиса "Сбербанка"

В результате, предприниматели перечислили через этот сервис более 1 трлн рублей, что составляет 8% от общей суммы платежей. Михаил Матовников, управляющий директор банка предположил, что они обслуживают «неформальный сектор». По оценке экспертов, весомая часть из этих денег входит в коррупционную составляющую.В результате, до 15 трлн рублей транзакций переведены через "Сбербанк" из 20 трлн рублей. Потенциал при этом является значительным: теневая занятость существенно увеличилась из-за экономической нестабильности. Об этом сообщается в исследовании РАН и госслужбы. Налоговая служба при этом разъяснила, что если на переводы физлиц не начисляются налоги, то при оплате за товары или услуги они должны быть задекларированы в качестве дохода; и эта позиция не отражается в декларации.