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Курс валют на 29.03.2018

Теневая экономика России оценила преимущества сервиса "Сбербанка"

Для увеличения валовых показателей "Сбербанк" позволяет клиентам бесплатно перечислять деньги друг другу с карты на карту. Сервис стал популярен у огромного теневого сектора экономики, который оценивается в 35-45% от ВВП страны.

В результате, предприниматели перечислили через этот сервис более 1 трлн рублей, что составляет 8% от общей суммы платежей. Михаил Матовников, управляющий директор банка предположил, что они обслуживают «неформальный сектор». По оценке экспертов, весомая часть из этих денег входит в коррупционную составляющую.

Теневая экономика России оценила преимущества сервиса "Сбербанка"


В результате, до 15 трлн рублей транзакций переведены через "Сбербанк" из 20 трлн рублей. Потенциал при этом является значительным: теневая занятость существенно увеличилась из-за экономической нестабильности. Об этом сообщается в исследовании РАН и госслужбы. Налоговая служба при этом разъяснила, что если на переводы физлиц не начисляются налоги, то при оплате за товары или услуги они должны быть задекларированы в качестве дохода; и эта позиция не отражается в декларации.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:00
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