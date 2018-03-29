Учёные выяснили, как облегчить роды

Для того, чтобы доказать или опровергнуть предположение о том, что физическая нагрузка во время беременности способна облегчить роды, учёные решили провести один интересный эксперимент, в котором приняли участие порядка полторы тысячи человек. Первая группа женщин респондентов во время вынашивания ребёнка прибегала к упражнениям, разработанным Американской коллегией акушеров. Вторая же группа участниц придерживалась соответствующей диеты и лёгких нагрузок.После обработки полученных сведений оказалось, что женщины из первой группы рожали легче и быстрее. Ввиду этого учёные советуют беременным не брезгать физическими нагрузками, потому как им самим же будет легче.