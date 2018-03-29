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Юлия Меньшова показала в Instagram фотографию себя в юности

Известная актриса Юлия Меньшова обнародовала в своём Instagram фотографию себя в юности. Поклонники знаменитости заявили, что она была очень милой девушкой.

Юлия Меньшова показала в Instagram фотографию себя в юности

Юлия Меньшова, как оказалось, иногда любит пересматривать свои старые фотографии. Одну из таких находок актриса решила показать и своим поклонникам, подписанным на её аккаунт в Instagram. Звезда не стала скрывать, что ей ну уж очень нравится любоваться собою в юности, указав под постом хештег #минуткасамолюбования.

Под новой фотографией тут же стали появляться самого разного рода комментарии. Кто-то из фолловеров заметил, что снимок размещён в чёрной рамке, что немного насторожило их, а другие же просто высказали своё мнение о внешнем виде актрисы в юности.

Большинству пользователей Instagram фотография Меньшовой понравилась её пухлыми щеками, а также довольно скромной улыбкой. Фолловеры сошлись во мнениях на том, что снимок получился очень милым, а сама актриса с возрастом не очень изменилась.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:54
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