Юлия Меньшова показала в Instagram фотографию себя в юности

Юлия Меньшова, как оказалось, иногда любит пересматривать свои старые фотографии. Одну из таких находок актриса решила показать и своим поклонникам, подписанным на её аккаунт в Instagram. Звезда не стала скрывать, что ей ну уж очень нравится любоваться собою в юности, указав под постом хештег #минуткасамолюбования.Под новой фотографией тут же стали появляться самого разного рода комментарии. Кто-то из фолловеров заметил, что снимок размещён в чёрной рамке, что немного насторожило их, а другие же просто высказали своё мнение о внешнем виде актрисы в юности.Большинству пользователей Instagram фотография Меньшовой понравилась её пухлыми щеками, а также довольно скромной улыбкой. Фолловеры сошлись во мнениях на том, что снимок получился очень милым, а сама актриса с возрастом не очень изменилась.