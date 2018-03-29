Стеша Маликова, Леся Кафельникова и другая звездная молодежь, решившаяся на пластику

И хотя официальных заявлений многие звезды не делали. Пластика у многих «на лицо». Так дочь знаменитого музыканта Дмитрия Маликова Стеша после публикации нового фото попала под град негативных комментариев.Подписчики отметили, что после операции по увеличению губ 18-летняя Стеша стала выглядеть как 30-летняя женщина.Хейтеры предполагают, что скандально известная 19-летняя модель Леся Кафельникова, тоже решилась на пластику. По их мнению, девушка посчитала, что грудь первого размера никуда не годится, и сменила ее на 3-й размер. Подписчики тут же отметили, что без операции тут не обошлось, так как с первого до третьего размера молочные железы не вырастут никогда.Впрочем, на свежих фото Кафельникова демонстрирует родную грудь, эффектно увеличенную за счет правильного белья, так что может быть обошлось и без пластики.