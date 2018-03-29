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Стеша Маликова, Леся Кафельникова и другая звездная молодежь, решившаяся на пластику

Многие молодые звезды, которым еще и 20 лет не исполнилось, посчитали необходимым подкорректировать свою внешность при помощи пластических хирургов.

И хотя официальных заявлений многие звезды не делали. Пластика у многих «на лицо». Так дочь знаменитого музыканта Дмитрия Маликова Стеша после публикации нового фото попала под град негативных комментариев.

Стеша Маликова, Леся Кафельникова и другая звездная молодежь, решившаяся на пластику

Подписчики отметили, что после операции по увеличению губ 18-летняя Стеша стала выглядеть как 30-летняя женщина.

Стеша Маликова, Леся Кафельникова и другая звездная молодежь, решившаяся на пластику

Хейтеры предполагают, что скандально известная 19-летняя модель Леся Кафельникова, тоже решилась на пластику. По их мнению, девушка посчитала, что грудь первого размера никуда не годится, и сменила ее на 3-й размер. Подписчики тут же отметили, что без операции тут не обошлось, так как с первого до третьего размера молочные железы не вырастут никогда.

Стеша Маликова, Леся Кафельникова и другая звездная молодежь, решившаяся на пластику

Впрочем, на свежих фото Кафельникова демонстрирует родную грудь, эффектно увеличенную за счет правильного белья, так что может быть обошлось и без пластики.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:48
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