Елизавета Арзамасова обеспокоена моральным здоровьем подрастающего поколения

Поклонники знаменитостей нередко стараются пообщаться со своими кумирами, не стала исключением и Елизавета Арзамасова. Актриса призналась, что ей приходит очень много писем от детей, которые честно признаются в своих страхах, переживаниях, а также делятся своим видением мира.Знаменитость, перечитав множество вот таких писем, пришла к выводу, что не каждый родитель помнит, что детская психика не в состоянии воспринимать происходящее вокруг так, как это делают взрослые люди. Арзамасова убеждена, что детские мысли ещё наивны и чисты, они не могут должным образом проанализировать и осмыслить каждую новость, полученную из СМИ или ТВ, а потому долгом каждой матери или отца является правильное объяснение ребёнку ситуации, а также помощь в её понимании.