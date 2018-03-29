АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Елизавета Арзамасова обеспокоена моральным здоровьем подрастающего поколения

Известная актриса Елизавета Арзамасова всерьёз забеспокоилась о моральном здоровье подрастающего поколения. Звезда уверена, что взрослые должны стараться оберегать неокрепшую ещё детскую психику от суровых реалий жизни.

Елизавета Арзамасова обеспокоена моральным здоровьем подрастающего поколения

Поклонники знаменитостей нередко стараются пообщаться со своими кумирами, не стала исключением и Елизавета Арзамасова. Актриса призналась, что ей приходит очень много писем от детей, которые честно признаются в своих страхах, переживаниях, а также делятся своим видением мира.

Знаменитость, перечитав множество вот таких писем, пришла к выводу, что не каждый родитель помнит, что детская психика не в состоянии воспринимать происходящее вокруг так, как это делают взрослые люди. Арзамасова убеждена, что детские мысли ещё наивны и чисты, они не могут должным образом проанализировать и осмыслить каждую новость, полученную из СМИ или ТВ, а потому долгом каждой матери или отца является правильное объяснение ребёнку ситуации, а также помощь в её понимании.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:37
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Galaxy Note 9 получит увеличенную
Против Apple подано около 60 судебных исков
Тина Канделаки поговорит со студентами ВУЗов о
В Нью-Йорке официально представлен седан Nissan
Астронавты NASA ответили на самые популярные
В 20 веке солдаты во время военных действий
Юлия Меньшова показала в Instagram фотографию
Американская версия фастбека Audi RS 5 Sportback
Стеша Маликова, Леся Кафельникова и другая
Альбина Джанабаева рассказала о тяготах жизни с
Елизавета Арзамасова обеспокоена моральным
GoPro представит доступную экшн-камеру за 200
Фолловеры оценили профессионализм Гаянэ
На заводе Подмосковья в шахту рухнул лифт с
Xiaomi анонсировала шейную беспроводную гарнитуру
Слухи и новости «Дома-2»: актриса Елена Корикова
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де
Древнеегипетская мумия была найдена в хранящемся
Звезда «Дома-2» Елена Степунина сообщила, что
В Подмосковье произошло ДТП с участием шести
В Шанхае представили умную колонку Xiaomi Mi AI
Дмитрий Маликов в память о жертвах ТЦ «Зимняя
Microsoft начнет банить нецензурно выражающихся
На защиту Марины Зудиной встал родной театр Олега
FOREO изобрела первую в мире зубную щетку с
Саша Черно поглощает шоколадки и не думает худеть
Ольга Бузова не позволила встретиться Марине
Зрители подозревают, что Ольга Бузова отказалась
Археологи обнаружили 81 потерянное древнее
Том Круз выполнил опасный и сложный трюк в
Просмотреть все новости