Учёные: Средство от облысения способно предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний
Такое средство как миноксидил способно улучшить кровоток в головном мозге, а также эластичность кровеносных сосудов, однако это актуально при пероральном применении препарата, что может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Вышеуказанное средство способно бороться с такой проблемой как облысение, однако последнее исследование показало, что оно может существенно снижать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что белок эластин отвечает за гибкость кровеносных сосудов, а потому его дефицит вызывает проблемы кровообращения. В результате этого чаще всего пожилые люди страдают от сердечных приступов, а также нарушений когнитивных особенностей работы головного мозга. Сосуды должны быть эластичными, чтобы кровь могла беспрепятственно проходить по ним.
Во время эксперимента учёные пытались понять, как средство от облысения влияет на сердечно-сосудистые заболевания. Грызунов с нехваткой белка эластина разделили на три группы. Первой в течение двух месяцев давали воду с миноксидилом, второй - всего две недели, а третьим ничего. Результаты показали, что при длительном лечении у первой группы изменилась структура сосудов, что позволило улучшить кровообращение, повысить уровень аминокислот в белке, снизить артериальное давление, а также снизить "жесткость" сосудов.
Вышеуказанное средство способно бороться с такой проблемой как облысение, однако последнее исследование показало, что оно может существенно снижать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что белок эластин отвечает за гибкость кровеносных сосудов, а потому его дефицит вызывает проблемы кровообращения. В результате этого чаще всего пожилые люди страдают от сердечных приступов, а также нарушений когнитивных особенностей работы головного мозга. Сосуды должны быть эластичными, чтобы кровь могла беспрепятственно проходить по ним.
Во время эксперимента учёные пытались понять, как средство от облысения влияет на сердечно-сосудистые заболевания. Грызунов с нехваткой белка эластина разделили на три группы. Первой в течение двух месяцев давали воду с миноксидилом, второй - всего две недели, а третьим ничего. Результаты показали, что при длительном лечении у первой группы изменилась структура сосудов, что позволило улучшить кровообращение, повысить уровень аминокислот в белке, снизить артериальное давление, а также снизить "жесткость" сосудов.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 13:00