Учёные: Средство от облысения способно предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний

Вышеуказанное средство способно бороться с такой проблемой как облысение, однако последнее исследование показало, что оно может существенно снижать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что белок эластин отвечает за гибкость кровеносных сосудов, а потому его дефицит вызывает проблемы кровообращения. В результате этого чаще всего пожилые люди страдают от сердечных приступов, а также нарушений когнитивных особенностей работы головного мозга. Сосуды должны быть эластичными, чтобы кровь могла беспрепятственно проходить по ним.Во время эксперимента учёные пытались понять, как средство от облысения влияет на сердечно-сосудистые заболевания. Грызунов с нехваткой белка эластина разделили на три группы. Первой в течение двух месяцев давали воду с миноксидилом, второй - всего две недели, а третьим ничего. Результаты показали, что при длительном лечении у первой группы изменилась структура сосудов, что позволило улучшить кровообращение, повысить уровень аминокислот в белке, снизить артериальное давление, а также снизить "жесткость" сосудов.