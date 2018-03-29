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Слухи и новости «Дома-2»: актриса Елена Корикова подает в суд из-за ревности на Оксану Ряску; у Насти Балинской после драки болит голова

Появились слухи и новости о жизни знаменитостей «Дома-2» на 6 дней раньше эфиров.

Слухи и новости «Дома-2»: актриса Елена Корикова подает в суд из-за ревности на Оксану Ряску; у Насти Балинской после драки болит голова

Актриса Елена Корикова прокомментировала интервью экс-участницы проекта «Дом-2» Оксаны Ряски и заявила, это эта девушка попросту пиарится за ее счет. По словам Лены, она собирается с ней судиться, вот только Ряску это не останавливает. По мнению Оксаны, актриса так говорит, в связи с тем, что сказать ей нечего. А на самом деле все произошло из-за одного мужчины.

После своего ухода с телестройки, девушка закрутила роман с 50-летним бизнесменом. Они прожили целый год вместе, однако из-за Елены Кориковой в их отношениях начался разлад.

По словам Ряски, Елена постоянно требовала от мужчины внушительные суммы денег. Пожилой бизнесмен скрывал телефонные разговоры с ней, а также содействовал в строительстве дома. Они также начали встречаться в ресторанах, вот только Оксане это не нравилось, из-за чего и вспыхивали скандалы.

Слухи и новости «Дома-2»: актриса Елена Корикова подает в суд из-за ревности на Оксану Ряску; у Насти Балинской после драки болит голова

У звезды телепроекта «Дом-2» Анастасии Балинской после драки с Валерией Голд появились головные боли. В этом она сразу же обвинила свою соперницу по недавней драке Леру.

По словам Насти, медики не оказали ей соответствующей медицинской помощи. И теперь девушка страдает из-за своего вспыльчивого характера.

Участницы устроили потасовку из-за Алексея Кудряшова. Анастасия кинула бумажным стаканчиком в оппонентку, которая также ответила броском кокосом, попавшим Балинской в голову.

Сейчас Настя не может нормально спать, мучаясь от головной боли. Она сообщила в Сети, что во время ссоры дело дошло до драки из-за оскорблений Валерии. На Сейшельских островах ей предложил сделать лишь МРТ, но ей этого делать нельзя.

Вернувшись с острова, она обратилась к столичным докторам, вот только назначенное лечение не дает результатов. У девушки сильно болит голова.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:10
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