Слухи и новости «Дома-2»: актриса Елена Корикова подает в суд из-за ревности на Оксану Ряску; у Насти Балинской после драки болит голова

Актриса Елена Корикова прокомментировала интервью экс-участницы проекта «Дом-2» Оксаны Ряски и заявила, это эта девушка попросту пиарится за ее счет. По словам Лены, она собирается с ней судиться, вот только Ряску это не останавливает. По мнению Оксаны, актриса так говорит, в связи с тем, что сказать ей нечего. А на самом деле все произошло из-за одного мужчины.После своего ухода с телестройки, девушка закрутила роман с 50-летним бизнесменом. Они прожили целый год вместе, однако из-за Елены Кориковой в их отношениях начался разлад.По словам Ряски, Елена постоянно требовала от мужчины внушительные суммы денег. Пожилой бизнесмен скрывал телефонные разговоры с ней, а также содействовал в строительстве дома. Они также начали встречаться в ресторанах, вот только Оксане это не нравилось, из-за чего и вспыхивали скандалы.У звезды телепроекта «Дом-2» Анастасии Балинской после драки с Валерией Голд появились головные боли. В этом она сразу же обвинила свою соперницу по недавней драке Леру.По словам Насти, медики не оказали ей соответствующей медицинской помощи. И теперь девушка страдает из-за своего вспыльчивого характера.Участницы устроили потасовку из-за Алексея Кудряшова. Анастасия кинула бумажным стаканчиком в оппонентку, которая также ответила броском кокосом, попавшим Балинской в голову.Сейчас Настя не может нормально спать, мучаясь от головной боли. Она сообщила в Сети, что во время ссоры дело дошло до драки из-за оскорблений Валерии. На Сейшельских островах ей предложил сделать лишь МРТ, но ей этого делать нельзя.Вернувшись с острова, она обратилась к столичным докторам, вот только назначенное лечение не дает результатов. У девушки сильно болит голова.