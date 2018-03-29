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В Саудовской Аравии возведут самую большую солнечную электростанцию в мире

Саудовская Аравия и представители компании SoftBank договорились о реализации проекта, который предусматривает строительство крупнейшей в мире солнечной электростанции на территории государства. Сообщается, что мощность такого объекта достигнет отметки в 200 гигаватт, а на проект выделят около 200 млрд. долларов.

В Саудовской Аравии возведут самую большую солнечную электростанцию в мире


Интересно, что все электростанции, которые работают в Саудовской Аравии, способны вместе выдать 80 гигаватт мощности, при этом большая их часть работает на природном газе и нефти. Таким образом, новый проект, который планируют полностью воплотить в жизнь к 2030 году, позволит поставить солнечную энергетику в Саудовской Аравии на первое место.

На данный момент никто не раскрывает технических подробностей нового проекта по «чистой» энергетике, но уже известно, что получать электричество будут с помощью солнечных панелей.

Также стоит отметить, что электростанция позволит обеспечить около сотни тысяч людей рабочими местами.
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Экономика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:40
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