В Саудовской Аравии возведут самую большую солнечную электростанцию в мире

Интересно, что все электростанции, которые работают в Саудовской Аравии, способны вместе выдать 80 гигаватт мощности, при этом большая их часть работает на природном газе и нефти. Таким образом, новый проект, который планируют полностью воплотить в жизнь к 2030 году, позволит поставить солнечную энергетику в Саудовской Аравии на первое место.На данный момент никто не раскрывает технических подробностей нового проекта по «чистой» энергетике, но уже известно, что получать электричество будут с помощью солнечных панелей.Также стоит отметить, что электростанция позволит обеспечить около сотни тысяч людей рабочими местами.