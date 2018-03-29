Звезда «Дома-2» Елена Степунина сообщила, что победила свою болезнь

«Сериал «Лена умирает» закончился», - написала девушка в своем Инстаграме.

Стоит отметить, что некоторые подписчики, узнавшие о положительном результате лечения Лены, после новой публикации сразу же отписались от нее. По всей видимости, неинтересна им стала здоровая экс-участница телестройки.Девушка отметила, что, к сожалению, многие фолловеры стали отписываться от нее, когда узнали, что болезнь отступила. Елена заметила, что, судя по всему, некоторые не любят счастье других, им больше интересна трагедия.Тем не менее, Степунина не стала расстраиваться из-за таких личностей, и радостно заявила, что теперь в ее жизни только счастье.