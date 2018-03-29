АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Звезда «Дома-2» Елена Степунина сообщила, что победила свою болезнь

В своем микроблоге счастливая экс-участница знаменитой телестройки Елена Степунина поделилась с поклонниками радостной новостью, ее болезнь отступила.

Звезда «Дома-2» Елена Степунина сообщила, что победила свою болезнь

«Сериал «Лена умирает» закончился», - написала девушка в своем Инстаграме.

Стоит отметить, что некоторые подписчики, узнавшие о положительном результате лечения Лены, после новой публикации сразу же отписались от нее. По всей видимости, неинтересна им стала здоровая экс-участница телестройки.

Девушка отметила, что, к сожалению, многие фолловеры стали отписываться от нее, когда узнали, что болезнь отступила. Елена заметила, что, судя по всему, некоторые не любят счастье других, им больше интересна трагедия.

Тем не менее, Степунина не стала расстраиваться из-за таких личностей, и радостно заявила, что теперь в ее жизни только счастье.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi анонсировала шейную беспроводную гарнитуру
Слухи и новости «Дома-2»: актриса Елена Корикова
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де
Древнеегипетская мумия была найдена в хранящемся
Звезда «Дома-2» Елена Степунина сообщила, что
В Подмосковье произошло ДТП с участием шести
В Шанхае представили умную колонку Xiaomi Mi AI
Дмитрий Маликов в память о жертвах ТЦ «Зимняя
Microsoft начнет банить нецензурно выражающихся
На защиту Марины Зудиной встал родной театр Олега
FOREO изобрела первую в мире зубную щетку с
Саша Черно поглощает шоколадки и не думает худеть
Ольга Бузова не позволила встретиться Марине
Зрители подозревают, что Ольга Бузова отказалась
Археологи обнаружили 81 потерянное древнее
Том Круз выполнил опасный и сложный трюк в
Странная кодированная голосовая почта
Ферги восхитила поклонников трогательным снимком
Отец Бритни Спирс намерен перестать опекать дочь
Синди Кроуфорд удивила Интернет раритетным фото
Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась и привела
Обнаруженная "железная" планета поможет
Эксперты: Скорость таяния Западного Гренландского
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал условия ядерного
Обширное отслеживание одиночных нейронов
Ученые заявляют, что обнаружили новый орган в
Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын
Дмитрий Дибров избавил молодую жену от зависимости
Темнокожие футболисты сборной Франции не слышали
Согласно новым министерским стандартам на
Просмотреть все новости