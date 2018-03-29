Роспотребнадзор предупреждает об опасности при покупке домашних сладостей

Представители Роспотребнадзора утверждают, что в Интернете можно часто встретить частных предпринимателей, которые занимаются созданием кондитерских изделий в домашних условиях и при этом они не зарегистрированы официально. Таким образом, проверка качества продукции и условий производства и хранения товаров у них не осуществляется.Также сотрудники ведомства снова предупредили россиян об опасности скоропортящихся компонентов, которые содержаться в кондитерских изделиях. Вследствие этого, они рекомендуют обращать внимание на срок годности таких товаров и строго их придерживаться, поскольку игнорирование правил может привести к отравлению или аллергии.