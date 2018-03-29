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Роспотребнадзор предупреждает об опасности при покупке домашних сладостей

На сайте Роспотребнадзора появилась информация, в которой специалисты ведомства сообщили людям об опасности покупок домашних кондитерских изделий. Отмечается, что покупая такие продукты в Сети, есть риск нарваться на товар плохого качества.

Роспотребнадзор предупреждает об опасности при покупке домашних сладостей


Представители Роспотребнадзора утверждают, что в Интернете можно часто встретить частных предпринимателей, которые занимаются созданием кондитерских изделий в домашних условиях и при этом они не зарегистрированы официально. Таким образом, проверка качества продукции и условий производства и хранения товаров у них не осуществляется.

Также сотрудники ведомства снова предупредили россиян об опасности скоропортящихся компонентов, которые содержаться в кондитерских изделиях. Вследствие этого, они рекомендуют обращать внимание на срок годности таких товаров и строго их придерживаться, поскольку игнорирование правил может привести к отравлению или аллергии.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:20
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