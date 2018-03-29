В Lockheed Martin представили концепт беспилотника-заправщика MQ-25A Stingray
Представители компании Skunk Works, которая принадлежит Lockheed Martin, продемонстрировали беспилотный палубный заправщик MQ-25A Stingray. Аппарат выполнен по типу «летающее крыло» и это первый подобный БПЛА данного типа.
Отмечается, что благодаря этим беспилотным заправщиками ВМС США сможет освободить от такой обязанности истребители F/A-18E/F Super Hornet. При этом ВМС требуют, чтобы MQ-25A могли заправить самолет, который находиться на расстоянии 926 км от корабля, 6,4 тоннами топлива.
Ожидается, что MQ-25A получит специальный заправочный модуль D-704. Устройство оснащено насосом и шлангом. В насосе будет работать воздушная турбина, которая займется запуском центробежного насоса для прокачки топлива. Каркас беспилотника оснастят трехстоечным шасси.
Что касается более подробных характеристик, то о них пока умалчивают.
Отмечается, что благодаря этим беспилотным заправщиками ВМС США сможет освободить от такой обязанности истребители F/A-18E/F Super Hornet. При этом ВМС требуют, чтобы MQ-25A могли заправить самолет, который находиться на расстоянии 926 км от корабля, 6,4 тоннами топлива.
Ожидается, что MQ-25A получит специальный заправочный модуль D-704. Устройство оснащено насосом и шлангом. В насосе будет работать воздушная турбина, которая займется запуском центробежного насоса для прокачки топлива. Каркас беспилотника оснастят трехстоечным шасси.
Что касается более подробных характеристик, то о них пока умалчивают.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00