В Lockheed Martin представили концепт беспилотника-заправщика MQ-25A Stingray

Отмечается, что благодаря этим беспилотным заправщиками ВМС США сможет освободить от такой обязанности истребители F/A-18E/F Super Hornet. При этом ВМС требуют, чтобы MQ-25A могли заправить самолет, который находиться на расстоянии 926 км от корабля, 6,4 тоннами топлива.Ожидается, что MQ-25A получит специальный заправочный модуль D-704. Устройство оснащено насосом и шлангом. В насосе будет работать воздушная турбина, которая займется запуском центробежного насоса для прокачки топлива. Каркас беспилотника оснастят трехстоечным шасси.Что касается более подробных характеристик, то о них пока умалчивают.