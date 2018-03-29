АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

В Lockheed Martin представили концепт беспилотника-заправщика MQ-25A Stingray

Представители компании Skunk Works, которая принадлежит Lockheed Martin, продемонстрировали беспилотный палубный заправщик MQ-25A Stingray. Аппарат выполнен по типу «летающее крыло» и это первый подобный БПЛА данного типа.

В Lockheed Martin представили концепт беспилотника-заправщика MQ-25A Stingray


Отмечается, что благодаря этим беспилотным заправщиками ВМС США сможет освободить от такой обязанности истребители F/A-18E/F Super Hornet. При этом ВМС требуют, чтобы MQ-25A могли заправить самолет, который находиться на расстоянии 926 км от корабля, 6,4 тоннами топлива.

Ожидается, что MQ-25A получит специальный заправочный модуль D-704. Устройство оснащено насосом и шлангом. В насосе будет работать воздушная турбина, которая займется запуском центробежного насоса для прокачки топлива. Каркас беспилотника оснастят трехстоечным шасси.

Что касается более подробных характеристик, то о них пока умалчивают.
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Воробей удивила публику неожиданной сменой
Роспотребнадзор предупреждает об опасности при
Антона Шоки подозревают в мошенничестве
Пользователи подозревают наличие еще одного сына
В Lockheed Martin представили концепт
Volkswagen представил в Нью-Йорке новый
США уменьшит объемы взносов в миротворческие
В Сети восхищаются пронзительным взглядом
Ученые успешно протестировали мозговой имплантат
Новый внедорожник Lincoln Aviator дебютировал в
Microsoft будет лишать пользователей лицензии на
Бывшая ведущая «Орла и решки» восстанавливается
ZTE Nubia N2 доступен для покупки в России
В Китае появился смартфон Vivo X21 UD
Смартфон Galaxy Note 9 получит увеличенную
Против Apple подано около 60 судебных исков
Тина Канделаки поговорит со студентами ВУЗов о
В Нью-Йорке официально представлен седан Nissan
Астронавты NASA ответили на самые популярные
В 20 веке солдаты во время военных действий
Юлия Меньшова показала в Instagram фотографию
Американская версия фастбека Audi RS 5 Sportback
Стеша Маликова, Леся Кафельникова и другая
Альбина Джанабаева рассказала о тяготах жизни с
Елизавета Арзамасова обеспокоена моральным
GoPro представит доступную экшн-камеру за 200
Фолловеры оценили профессионализм Гаянэ
На заводе Подмосковья в шахту рухнул лифт с
Xiaomi анонсировала шейную беспроводную гарнитуру
Слухи и новости «Дома-2»: актриса Елена Корикова
Просмотреть все новости