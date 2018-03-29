Volkswagen представил в Нью-Йорке новый флагманский пикап Atlas Tanoak

Пикап Volkswagen Atlas Tanoak построен на одной платформе с внедорожником Atlas. Габариты нового автомобиля составляют 5 440/2 030/1 844 мм расстояние между осями — 3 259 мм. Клиренс пикапа разработчики увеличили до 249 мм.В подкапотном пространстве Volkswagen Atlas Tanoak находится бензиновый агрегат V6 FSI объёмом 3,6 литра производительностью 276 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару 8-ступенчатым автоматом. Автомобиль комплектуется фирменной полноприводной системой 4Motion с фиксированными режимами работы.В салоне пикапа установлена полностью цифровая приборная панель и усовершенствованный информационно-развлекательный центр с большим экраном. К тому же в оснащение внедорожника входят оригинальные колёсные диски диаметром 20 дюймов.