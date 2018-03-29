Volkswagen представил в Нью-Йорке новый флагманский пикап Atlas Tanoak
Немецкий автоконцерн Volkswagen продемонстрировал в Нью-Йорке пикап Atlas Tanoak. Отмечается, что в модельном ряду компании Volkswagen данная модель является самым большим пикапом.
Пикап Volkswagen Atlas Tanoak построен на одной платформе с внедорожником Atlas. Габариты нового автомобиля составляют 5 440/2 030/1 844 мм расстояние между осями — 3 259 мм. Клиренс пикапа разработчики увеличили до 249 мм.
В подкапотном пространстве Volkswagen Atlas Tanoak находится бензиновый агрегат V6 FSI объёмом 3,6 литра производительностью 276 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару 8-ступенчатым автоматом. Автомобиль комплектуется фирменной полноприводной системой 4Motion с фиксированными режимами работы.
В салоне пикапа установлена полностью цифровая приборная панель и усовершенствованный информационно-развлекательный центр с большим экраном. К тому же в оснащение внедорожника входят оригинальные колёсные диски диаметром 20 дюймов.
Пикап Volkswagen Atlas Tanoak построен на одной платформе с внедорожником Atlas. Габариты нового автомобиля составляют 5 440/2 030/1 844 мм расстояние между осями — 3 259 мм. Клиренс пикапа разработчики увеличили до 249 мм.
В подкапотном пространстве Volkswagen Atlas Tanoak находится бензиновый агрегат V6 FSI объёмом 3,6 литра производительностью 276 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару 8-ступенчатым автоматом. Автомобиль комплектуется фирменной полноприводной системой 4Motion с фиксированными режимами работы.
В салоне пикапа установлена полностью цифровая приборная панель и усовершенствованный информационно-развлекательный центр с большим экраном. К тому же в оснащение внедорожника входят оригинальные колёсные диски диаметром 20 дюймов.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50