Новый внедорожник Lincoln Aviator дебютировал в Нью-Йорке

В подкапотном пространстве Lincoln Aviator установлен гибридный силовой агрегат, состоящий из бензинового двигателя V6 с двумя турбинами, электрического мотора и комплекта высокоэффективных аккумуляторов. Внедорожник комплектуется полноприводной системой и задним приводом.Новый кроссовер построен на одной платформе с Ford Explorer новой генерации. В список оснащения автомобиля входит комплекс систем безопасности Co-Pilot360, система Suspension Preview, продвинутая информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем и ряд других функции.Стоит отметить, что внедорожники под названием Lincoln Aviator уже выпускались в 2002-2005 годах.