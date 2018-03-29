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Новый внедорожник Lincoln Aviator дебютировал в Нью-Йорке

В Нью-Йорке премиальный бренд Lincoln представил публике новый внедорожник Aviator. Данная модель автомобиля в линейке производителя займёт нишу на ступень ниже флагмана Navigator.

Новый внедорожник Lincoln Aviator дебютировал в Нью-Йорке


В подкапотном пространстве Lincoln Aviator установлен гибридный силовой агрегат, состоящий из бензинового двигателя V6 с двумя турбинами, электрического мотора и комплекта высокоэффективных аккумуляторов. Внедорожник комплектуется полноприводной системой и задним приводом.

Новый кроссовер построен на одной платформе с Ford Explorer новой генерации. В список оснащения автомобиля входит комплекс систем безопасности Co-Pilot360, система Suspension Preview, продвинутая информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем и ряд других функции.

Стоит отметить, что внедорожники под названием Lincoln Aviator уже выпускались в 2002-2005 годах.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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