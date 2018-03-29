АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман сбывались и сыграли с нею злую шутку в конце жизни
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Ольга Бузова не позволила встретиться Марине Африкантовой и маме Романа Капаклы

Очередная попытка участника «Дом-2» Романа Капаклы познакомить свою возлюбленную Марну Африкантову с мамой с треском провалилась.

Молодой человек поехал в родной сАнкт-Петербург, чтобы восстановить утерянный паспорт и хотел взять Марну с собой, но в итоге поехал сам.

Ольга Бузова не позволила встретиться Марине Африкантовой и маме Романа Капаклы

Подписчики, так же как и мама Капаклы начали спрашивать, что случилось.

«Приехав в Питер, мама сразу задала мне вопрос, почему я один, где Марина?! Мама была уверена, что я приеду с ней, так что говорить о том, что я не желаю их знакомить не стоит», - написал парень на своей странице в Instagram.

Роман объяснил, что Африкантову не отпустила с проекта Ольга Бузова, но ведущая пообещала, что парень сможет взять любимую с собой, когда будет забирать готовый документ. Так что встреча родительницы и потенциальной невесты состоится уже скоро.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:39
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
FOREO изобрела первую в мире зубную щетку с
Саша Черно поглощает шоколадки и не думает худеть
Ольга Бузова не позволила встретиться Марине
Зрители подозревают, что Ольга Бузова отказалась
Археологи обнаружили 81 потерянное древнее
Том Круз выполнил опасный и сложный трюк в
Странная кодированная голосовая почта
Ферги восхитила поклонников трогательным снимком
Отец Бритни Спирс намерен перестать опекать дочь
Синди Кроуфорд удивила Интернет раритетным фото
Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась и привела
Обнаруженная "железная" планета поможет
Эксперты: Скорость таяния Западного Гренландского
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал условия ядерного
Обширное отслеживание одиночных нейронов
Ученые заявляют, что обнаружили новый орган в
Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын
Дмитрий Дибров избавил молодую жену от зависимости
Темнокожие футболисты сборной Франции не слышали
Согласно новым министерским стандартам на
Черепашьи панцыри помогают ученым декодировать
Apple приняла решение о продажах аксессуаров для
За миллиард долларов Amazon планирует снять
Аллу Пугачеву отказывались оперировать
Спилберг не позволил сети Carl’s Jr. назвать
На побережье Канады обнаружены человеческие следы
В 2017 году гражданам РФ «простили» около 2,2
Астрономы шокированы открытием галактики
Смартфоны станут причиной глобального потепления
Искусство киригами помогло инженерам создать
Просмотреть все новости