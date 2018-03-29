Ольга Бузова не позволила встретиться Марине Африкантовой и маме Романа Капаклы

Молодой человек поехал в родной сАнкт-Петербург, чтобы восстановить утерянный паспорт и хотел взять Марну с собой, но в итоге поехал сам.Подписчики, так же как и мама Капаклы начали спрашивать, что случилось., - написал парень на своей странице в Instagram.Роман объяснил, что Африкантову не отпустила с проекта Ольга Бузова, но ведущая пообещала, что парень сможет взять любимую с собой, когда будет забирать готовый документ. Так что встреча родительницы и потенциальной невесты состоится уже скоро.