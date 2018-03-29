ZTE Nubia N2 доступен для покупки в России

Новинка в первую очередь отличается емким аккумулятором, показатель которого составляет 5 тысяч мАч. Также стоит выделить наличие 8-ядерного процессора MediaTek Helio P10 MT6750, дополненный модулями ОЗУ и ПЗУ с объемами 4 и 64 Гб. Количество встроенной памяти можно будет увеличить путем установки карты памяти на 128 Гб.В качестве дисплея представлена матрица AMOLED с диагональю 5,5 дюйма и разрешением изображения 720 x 1280 пикселей. Помимо этого в ZTE Nubia N2 имеется основная 13-мегапиксельная и фронтальная 16-мегапиксельная камеры.Операционная система представляет собой дистрибутив Android 7.0 Nougat, но она также дополнена фирменным программным кодом Nubia UI. Из дополнительного оснащения можно указать модули LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS и ГЛОНАСС.