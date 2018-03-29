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Смартфон Galaxy Note 9 получит увеличенную емкость аккумулятора

В социальной сети Twitter инсайдер под названием IceUniverse опубликовал информацию, согласно которой новый флагман Samsung Galaxy Note 9 будет обладать увеличенной емкостью аккумулятора. Ожидается, что данный показатель окажется на уровне 3850 мАч, что на 550 мАч больше, чем у Galaxy Note 8.

Смартфон Galaxy Note 9 получит увеличенную емкость аккумулятора


Напомним, что анонс устройства ожидается в конце будущего лета. Новинка должна получить дисплей типа Infinity Display 2.0, под которым производитель установит датчик сканирования отпечатков пальцев. Диагональ матрицы составит 6,3 дюйма. Стоит отметить, что Galaxy Note 9 окажется первым мобильным девайсом, которое оснащено подэкранным дактилоскопическим датчиком.

Ожидается также появление процессоров Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. На рынке пользователи смогут выбирать модификации 6/64, 6/128 и 6/256 Гб.
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Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:40
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