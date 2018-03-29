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Против Apple подано около 60 судебных исков

Как сообщается в издании The Wall Street Journal, компания Apple получила около 60 судебных исков за ранее признанное замедление старых мобильных устройств. Пользователи обвиняют американскую корпорацию в том, что она намерено замедляла свои старые смартфоны, чтобы склонить покупателей в сторону более новых модификаций.

Против Apple подано около 60 судебных исков


Основными требованиями является ведение честной рекламной компании, бесплатная замена батареи, а также денежная компенсация каждому, кто подал иск. Таким образом, на данном этапе судебного процесса юристы рассматривают возможность объединения всех поданных заявлений в один коллективный.

Стоит напомнить, что ранее Apple официально признала факт замедления старых смартфонов. При этом в качестве оправдания была указана проблема с аккумуляторами. Дело в том, что литий-ионные батареи имеют свойство изнашиваться и в дальнейшем это приводит смартфон в нерабочее состояние. Именно поэтому специалисты Apple внесли коррективы в работы операционной системы, чтобы та ограничивала аппаратные ресурсы в случае надобности.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
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