В Нью-Йорке официально представлен седан Nissan Altima нового поколения

Новый Nissan Altima наделили дизайном в стиле концепта Vmotion 2, представленного в прошлом году. В частности, седан отличается от предыдущей модели массивной решёткой радиатора, переработанными бамперами и узкой оптикой на светодиодах.В интерьере Nissan Altima 2019 года появилась иная передняя панель с «парящим» дисплеем, приборная панель с большим цифровым дисплеем, спортивное рулевое колесо, и модернизированный блок системы климат-конроля.В моторную гамму нового седана входит атмосферный двигатель объёмом 2,5 литра мощностью 190 лошадиных сил и 2,0-литровый турбированный агрегат производительностью 250 «лошадей». Силовые агрегаты работают на пару с вариатором CVT. Автомобиль комплектуется исключительно передним приводом.