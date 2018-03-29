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В Нью-Йорке официально представлен седан Nissan Altima нового поколения

В Нью-Йорке состоялся официальный седан Nissan Altima новой генерации. Предыдущее поколение данной модели в Китае и России больше известно под названием Teana.

В Нью-Йорке официально представлен седан Nissan Altima нового поколения


Новый Nissan Altima наделили дизайном в стиле концепта Vmotion 2, представленного в прошлом году. В частности, седан отличается от предыдущей модели массивной решёткой радиатора, переработанными бамперами и узкой оптикой на светодиодах.

В интерьере Nissan Altima 2019 года появилась иная передняя панель с «парящим» дисплеем, приборная панель с большим цифровым дисплеем, спортивное рулевое колесо, и модернизированный блок системы климат-конроля.

В моторную гамму нового седана входит атмосферный двигатель объёмом 2,5 литра мощностью 190 лошадиных сил и 2,0-литровый турбированный агрегат производительностью 250 «лошадей». Силовые агрегаты работают на пару с вариатором CVT. Автомобиль комплектуется исключительно передним приводом.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:20
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