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Американская версия фастбека Audi RS 5 Sportback представлена в Нью-Йорке

Немецкая компания Audi в Нью-Йорке представила фастбек Audi RS 5 Sportback для американского рынка. Как отмечают разработчики у нового Audi RS 5 Sportback на рынке США конкурентов практически нет.

Американская версия фастбека Audi RS 5 Sportback представлена в Нью-Йорке


Немецкие производители во время презентации рассказали, что американская версия фастбека Audi RS 5 Sportback отличается эксклюзивностью и дизайном. Данная модель уже доступна в США и Канаде, однако её нельзя купить на немецком рынке.

Под капотом Audi RS 5 Sportback установлен битурбированный бензиновый мотор производительностью 444 лошадиных сил. До контрольной «сотни» автомобиль разгоняется за 3,9 секунды, развивая максимальную скорость 280 км/час.

Новый фастбек разработчики наделили продвинутой системой аэродинамики, спортивной выпускной системой с тремя партубками, карбоновыми диффузорами и стильными алюминиевыми дисками диагональю 19 дюймов. В салоне автомобиля установлены спортивные кожаные сиденья, декоративные вставки из карбона и алюминиевые панели. К тому же у фастбека просторное багажное отделение, а если сложить задний ряд сидений, то его пространство увеличится.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:50
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