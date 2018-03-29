Американская версия фастбека Audi RS 5 Sportback представлена в Нью-Йорке

Немецкие производители во время презентации рассказали, что американская версия фастбека Audi RS 5 Sportback отличается эксклюзивностью и дизайном. Данная модель уже доступна в США и Канаде, однако её нельзя купить на немецком рынке.Под капотом Audi RS 5 Sportback установлен битурбированный бензиновый мотор производительностью 444 лошадиных сил. До контрольной «сотни» автомобиль разгоняется за 3,9 секунды, развивая максимальную скорость 280 км/час.Новый фастбек разработчики наделили продвинутой системой аэродинамики, спортивной выпускной системой с тремя партубками, карбоновыми диффузорами и стильными алюминиевыми дисками диагональю 19 дюймов. В салоне автомобиля установлены спортивные кожаные сиденья, декоративные вставки из карбона и алюминиевые панели. К тому же у фастбека просторное багажное отделение, а если сложить задний ряд сидений, то его пространство увеличится.