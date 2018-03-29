Microsoft будет лишать пользователей лицензии на Windows 10 за нецензурную лексику
Вчера стало известно о том, что компания Microsoft собирается запретить пользователям Windows 10 использовать нецензурную лексику. Таким образом, с 1 мая текущего года сотрудники корпорации начнут отслеживать действия пользователей в их аккаунтах, чтобы в случае нарушения предпринять все необходимые меры.
Отмечается, что пользователи, которые не согласятся на новые правила, будут лишены доступа к своим аккаунтам. На данный момент не поступало детальной информации касательно того, как корпорация намерена бороться с нецензурной лексикой и каким образом план будет внедрен в жизнь. Вполне возможно, что нарушения станут фиксировать на всем компьютере.
Помимо нецензурной лексики специалисты Microsoft станут пресекать комментарии агрессивного характера, а также угрозы со стороны тех или иных пользователей.
Стоит указать, что в случае блокировки или удаления учетной записи, все данные хранящиеся в ней также окажутся недоступными. Именно поэтому в дальнейшем придется думать о том, что писать в приложениях Skype, Outlook, Office и даже Xbox Live.
Отмечается, что пользователи, которые не согласятся на новые правила, будут лишены доступа к своим аккаунтам. На данный момент не поступало детальной информации касательно того, как корпорация намерена бороться с нецензурной лексикой и каким образом план будет внедрен в жизнь. Вполне возможно, что нарушения станут фиксировать на всем компьютере.
Помимо нецензурной лексики специалисты Microsoft станут пресекать комментарии агрессивного характера, а также угрозы со стороны тех или иных пользователей.
Стоит указать, что в случае блокировки или удаления учетной записи, все данные хранящиеся в ней также окажутся недоступными. Именно поэтому в дальнейшем придется думать о том, что писать в приложениях Skype, Outlook, Office и даже Xbox Live.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:10