Microsoft будет лишать пользователей лицензии на Windows 10 за нецензурную лексику

Отмечается, что пользователи, которые не согласятся на новые правила, будут лишены доступа к своим аккаунтам. На данный момент не поступало детальной информации касательно того, как корпорация намерена бороться с нецензурной лексикой и каким образом план будет внедрен в жизнь. Вполне возможно, что нарушения станут фиксировать на всем компьютере.Помимо нецензурной лексики специалисты Microsoft станут пресекать комментарии агрессивного характера, а также угрозы со стороны тех или иных пользователей.Стоит указать, что в случае блокировки или удаления учетной записи, все данные хранящиеся в ней также окажутся недоступными. Именно поэтому в дальнейшем придется думать о том, что писать в приложениях Skype, Outlook, Office и даже Xbox Live.