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Том Круз выполнил опасный и сложный трюк в последний день съёмок боевика "Миссия невыполнима 6: Последствия"

Звезда голливудских боевиков Том Круз, который, как известно, старается не нанимать дублёров для сложных задач своего героя, опять отличился самостоятельностью и выполнил непростой и опасный трюк.

Том показал себя на съёмках картины "Миссия невыполнима 6: Последствия". При этом, как отметил режиссёр Кристофер МакКуорри, трюк был исполнен актёром в последний день работы над лентой.

Том Круз выполнил опасный и сложный трюк в последний день съёмок боевика "Миссия невыполнима 6: Последствия"

По словам Кристофера, Круз прыгнул с высоты в восемь километров с военного самолёта, и смотрелось это, конечно, весьма эффектно.

"Осталась только одна сцена. Всё будет происходить на высоте в восемь километров. Скорость самолёта - 350 километров в час. Это будет на закате. Необходимый свет загорится только на три минуты. За этот промежуток времени нужно снять двухминутный момент. В этот день у него есть лишь один шанс, и нет права на ошибку. Финальная сцена", – написал в Instagram постановщик.

Долгожданная презентация шпионского боевика намечена на 27 июля этого года. Прежде Круз не единожды говорил, что зрителей ждёт совершенно новый материал, способный удивить любого, а также отмечал, что в этом фильме ему придётся выполнить самый сложный и опасный трюк в карьере.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 04:04
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