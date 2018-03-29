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GoPro представит доступную экшн-камеру за 200 долларов

В Сети появилась инсайдерская информация, согласно которой до конца текущего месяца компания GoPro может представить новую экшн-камеру Hero, при этом ее стоимость должна оказаться на уровне 180-200 долларов.

GoPro представит доступную экшн-камеру за 200 долларов


Некоторые характеристики устройства все-таки известны. Отмечается, что экшн-камера от GoPro будет способна делать видео с качеством картинки стандарта 2К. Помимо этого камера сможет выдерживать давление на глубине до 10 метров, поэтому отлично подойдет для съемки в таких условиях. Ожидается, что устройство получит модули беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth. Также пользователь сможет отдавать ей голосовые команды.

Некоторые эксперты считают, что такая новая цена может быть вызвана тем, что на рынке экшн-камер уже есть более дешевые варианты, чем те, которые ранее предлагали в GoPro. Возможно, что такой политикой производитель собирается получить еще больше популярности.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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