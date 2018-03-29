Xiaomi анонсировала шейную беспроводную гарнитуру Mi Collar Bluetooth Headset

Устройство можно носить на шее благодаря применению гибкого материала. Область, в которой находятся важные элементы наушников, выполнена из металла. Во время обычного ношения оба конца разработки можно соединить путем «склеивания» двух динамиков.Стоит выделить наличие кодеков aptX и ACC, которыми наделен модем Bluetooth 4.0. Аккумулятор обладает емкостью в 137 мАч, что вполне хватит для 8-часового музыкального марафона. На телефонные разговоры предоставлено 10 часов. Чтобы подключить Mi Collar Bluetooth Headset к источнику питания, следует использовать разъем Micro USB.На рынок Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset выйдут в трех цветовых вариациях – черной, золотистой и серебристой.