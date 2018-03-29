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Xiaomi анонсировала шейную беспроводную гарнитуру Mi Collar Bluetooth Headset

Представители компании Xiaomi презентовали новые наушники Mi Collar Bluetooth Headset. Данная беспроводная модификация появится сначала в Китае начиная с апреля, и ее цена составит 48 долларов.

Xiaomi анонсировала шейную беспроводную гарнитуру Mi Collar Bluetooth Headset


Устройство можно носить на шее благодаря применению гибкого материала. Область, в которой находятся важные элементы наушников, выполнена из металла. Во время обычного ношения оба конца разработки можно соединить путем «склеивания» двух динамиков.

Стоит выделить наличие кодеков aptX и ACC, которыми наделен модем Bluetooth 4.0. Аккумулятор обладает емкостью в 137 мАч, что вполне хватит для 8-часового музыкального марафона. На телефонные разговоры предоставлено 10 часов. Чтобы подключить Mi Collar Bluetooth Headset к источнику питания, следует использовать разъем Micro USB.

На рынок Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset выйдут в трех цветовых вариациях – черной, золотистой и серебристой.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:10
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