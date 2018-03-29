Ферги восхитила поклонников трогательным снимком с 4-летним сыном

«Мой сынок — наиболее приятный подарок из всех, которые я могла бы получить!» — подписала Ферги материал.

«Экслу, конечно, в данный момент всего четыре года, однако мне этот милый человек уже кажется довольно крутым. Можно сказать, что это пришло от отца. На данном этапе от меня в нём совершенно ничего не просматривается. Я, к примеру, основную часть времени остаюсь серьёзной, Эксл же только и смеётся, и переставать делать это, видимо, не собирается ни на секунду", - поведала артистка.

Не так давно бывшей солистке The Black Eyed Peas исполнилось 43 года. Фото с мальчиком она подписала, коснувшись своего праздника. Как призналась поп-звезда, отпрыск лучший подарок на день рождения матери.Кроме того, о своём сыне исполнительница на днях рассказала журналистам, отметив, что паренёк не слишком-то походит на неё, однако в какой-то момент что-то в этом плане может круто измениться.Как известно, с отцом ребёнка Джошем Дюамелем Ферги разводится. Вместе знаменитости прожили больше девяти лет.