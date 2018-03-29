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Ферги восхитила поклонников трогательным снимком с 4-летним сыном

Американская певица Ферги опубликовала снимок со своим 4-летним сыном, на котором мальчик изображён в образе Гарри Поттера, являющегося его любимым персонажем.

Не так давно бывшей солистке The Black Eyed Peas исполнилось 43 года. Фото с мальчиком она подписала, коснувшись своего праздника. Как призналась поп-звезда, отпрыск лучший подарок на день рождения матери.

Ферги восхитила поклонников трогательным снимком с 4-летним сыном

«Мой сынок — наиболее приятный подарок из всех, которые я могла бы получить!» — подписала Ферги материал.

Кроме того, о своём сыне исполнительница на днях рассказала журналистам, отметив, что паренёк не слишком-то походит на неё, однако в какой-то момент что-то в этом плане может круто измениться.

Ферги восхитила поклонников трогательным снимком с 4-летним сыном

«Экслу, конечно, в данный момент всего четыре года, однако мне этот милый человек уже кажется довольно крутым. Можно сказать, что это пришло от отца. На данном этапе от меня в нём совершенно ничего не просматривается. Я, к примеру, основную часть времени остаюсь серьёзной, Эксл же только и смеётся, и переставать делать это, видимо, не собирается ни на секунду", - поведала артистка.

Как известно, с отцом ребёнка Джошем Дюамелем Ферги разводится. Вместе знаменитости прожили больше девяти лет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 03:45
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