В Шанхае представили умную колонку Xiaomi Mi AI Mini за 27 долларов
Китайская компания Xiaomi представила свою смарт-колонку Mi AI Mini, которая должна появится в продаже уже в начале следующего месяца. Стоимость устройства составляет 27 долларов.
Отмечается, что колонка может применяться в качестве будильника или ежедневника с напоминаниями. Также пользователь сможет настраивать ее на чтение новостей из ленты, чтение книг или прокладывание маршрутов для поездок.
Отмечается, что главной особенностью девайса станет озвучивание различных книг и другого материала, который предназначен для детей. Известно, что специально для этого Xiaomi подписала контракты с 27 медиа-компаниями.
В целом Mi AI Mini зависит от постоянного питания, поэтому она должна быть всегда подключена к розетке. Для этого будет использоваться кабель Micro-USB↔USB. На корпусе производитель установил кнопки для регулирования музыки и порядка воспроизведения контента. Также имеется четыре микрофона для приема голосовых команд и светодиод.
Синхронизировать устройство можно с девайсами, работающими на основе операционных систем Android 4.4+ и iOS 8.0+.
Отмечается, что колонка может применяться в качестве будильника или ежедневника с напоминаниями. Также пользователь сможет настраивать ее на чтение новостей из ленты, чтение книг или прокладывание маршрутов для поездок.
Отмечается, что главной особенностью девайса станет озвучивание различных книг и другого материала, который предназначен для детей. Известно, что специально для этого Xiaomi подписала контракты с 27 медиа-компаниями.
В целом Mi AI Mini зависит от постоянного питания, поэтому она должна быть всегда подключена к розетке. Для этого будет использоваться кабель Micro-USB↔USB. На корпусе производитель установил кнопки для регулирования музыки и порядка воспроизведения контента. Также имеется четыре микрофона для приема голосовых команд и светодиод.
Синхронизировать устройство можно с девайсами, работающими на основе операционных систем Android 4.4+ и iOS 8.0+.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:10