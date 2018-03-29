Отец Бритни Спирс намерен перестать опекать дочь

"В данный момент Джейми интенсивно ведёт дела с сотрудниками Бритни по данному вопросу, и планирует уже покончить с этим. Это только вопрос времени. Очень скоро у исполнительницы стартует серьёзное турне, и ему хочется разобраться с этим как можно быстрее", - сказал журналистам инсайдер, знакомый с ситуацией.

Как пишет пресса, Джейми Спирс, кажется, полностью уверен, что его кровиночка готова сама контролировать себя и всё, что её окружает. Официально под свою ответственность родитель взял знаменитую блондинку в 2008 году, когда у неё начались серьёзные проблемы с психикой, в связи с чем пришлось обратиться к специалистам в этой области. Причиной всего этого считается болезненный для певицы разрыв с Кевином Федерляйном, являющимся также отцом её двоих детей.Сейчас, как известно, Бритни ведёт совсем другую жизнь: занимается спортом, правильно питается и старается проводить с детьми много времени. С молодым атлетом Сэмом Асгари, ставшим отличным другом её детей, у звезды сцены до сих пор любовные отношения.