Синди Кроуфорд удивила Интернет раритетным фото

Поистине раритетный снимок вместил в себя семью знаменитости. В кадре оказались муж, двое отпрысков и сама Синди. Неожиданная публикация вызвала настоящий ажиотаж среди фолловеров. Материал набрал 230 тысяч отметок "нравится" почти мгновенно.Многие поклонники отметили, что дочка Кроуфорд невероятно похожа на мать, а семья в целом смотрится по-настоящему счастливой. Кто-то даже написал, что красивее семейной фотографии в Интернете никто не сможет отыскать.Синди уже двадцать лет замужем за Рэнди Гербером, который является ресторатором. У супругов есть дочь Кайя Джордан и сын Пресли Уолкер. При этом дочка также занимается модельным бизнесом, снимаясь для разных изданий. Чаще всего девушку можно увидеть на обложках, рекламирующей Miu Miu и Marc JacobsВпрочем, и Пресли семейная традиция не обошла стороной - парень также снимается. Однако пока молодой человек не может похвастаться успехами, которые имеет в данный момент его более эффектная сестра.