АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман сбывались и сыграли с нею злую шутку в конце жизни
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Синди Кроуфорд удивила Интернет раритетным фото

Прославленная модель из США Синди Кроуфорд, пик популярности которой пришёлся на девяностые годы, поделилась со своими многочисленными почитателями редкой фотографией с самыми родными для неё людьми.

Поистине раритетный снимок вместил в себя семью знаменитости. В кадре оказались муж, двое отпрысков и сама Синди. Неожиданная публикация вызвала настоящий ажиотаж среди фолловеров. Материал набрал 230 тысяч отметок "нравится" почти мгновенно.

Синди Кроуфорд удивила Интернет раритетным фото

Многие поклонники отметили, что дочка Кроуфорд невероятно похожа на мать, а семья в целом смотрится по-настоящему счастливой. Кто-то даже написал, что красивее семейной фотографии в Интернете никто не сможет отыскать.

Синди уже двадцать лет замужем за Рэнди Гербером, который является ресторатором. У супругов есть дочь Кайя Джордан и сын Пресли Уолкер. При этом дочка также занимается модельным бизнесом, снимаясь для разных изданий. Чаще всего девушку можно увидеть на обложках, рекламирующей Miu Miu и Marc Jacobs

Впрочем, и Пресли семейная традиция не обошла стороной - парень также снимается. Однако пока молодой человек не может похвастаться успехами, которые имеет в данный момент его более эффектная сестра.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 03:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Том Круз выполнил опасный и сложный трюк в
Странная кодированная голосовая почта
Ферги восхитила поклонников трогательным снимком
Отец Бритни Спирс намерен перестать опекать дочь
Синди Кроуфорд удивила Интернет раритетным фото
Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась и привела
Обнаруженная "железная" планета поможет
Эксперты: Скорость таяния Западного Гренландского
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал условия ядерного
Обширное отслеживание одиночных нейронов
Ученые заявляют, что обнаружили новый орган в
Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын
Дмитрий Дибров избавил молодую жену от зависимости
Темнокожие футболисты сборной Франции не слышали
Согласно новым министерским стандартам на
Черепашьи панцыри помогают ученым декодировать
Apple приняла решение о продажах аксессуаров для
За миллиард долларов Amazon планирует снять
Аллу Пугачеву отказывались оперировать
Спилберг не позволил сети Carl’s Jr. назвать
На побережье Канады обнаружены человеческие следы
В 2017 году гражданам РФ «простили» около 2,2
Астрономы шокированы открытием галактики
Смартфоны станут причиной глобального потепления
Искусство киригами помогло инженерам создать
Программа-вымогатель может удалять антивирусное
Ольга Рапунцель ужаснула поклонников своим
В Новосибирской области обрушилась стена школы
В Австрийских Альпах 36 человек пострадали в ДТП
Российские специалисты смогут предсказывать
Просмотреть все новости