Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась и привела Сеть в восторг

При этом кровиночка героя "Крепкого орешка" не единожды говорила о своих комплексах, в частности, ругала себя за внешность, с которой долгое время не могла смириться. Впрочем, теперь Таллула иного мнения на этот счёт. Кроме того, 24-летняя красотка никогда не отказывается, если ей предлагают сняться для журнала полуобнажённой или вовсе голой. Причём Уиллис часто демонстрирует в соц-сети и домашние фотографии, также отличающиеся откровенностью.На свежем фото, быстро вызвавшем в Интернете ажиотаж, девушка показывает себя на улице в компании своей собачки. Из одежды на смелой блондинке только очки против солнца и кепка. Наиболее интимные области своего тела Уиллис, конечно, прикрыла, однако материал всё равно получился достаточно откровенным.Подписчики Таллулы поспешили восхититься увиденным, не забыв оставить и кучу комментариев вместе с отметками "нравится". Нашлись, естественно, и те, кто посчитал девушку чересчур вызывающей и непристойной.