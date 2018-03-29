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Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась и привела Сеть в восторг

Таллула Уиллис, которая приходится дочерью Брюсу Уиллису, опять доказала, что демонстрировать своё голое тело - одно из её любимых занятий, выложив снимки из новой фотосессии откровенного формата.

При этом кровиночка героя "Крепкого орешка" не единожды говорила о своих комплексах, в частности, ругала себя за внешность, с которой долгое время не могла смириться. Впрочем, теперь Таллула иного мнения на этот счёт. Кроме того, 24-летняя красотка никогда не отказывается, если ей предлагают сняться для журнала полуобнажённой или вовсе голой. Причём Уиллис часто демонстрирует в соц-сети и домашние фотографии, также отличающиеся откровенностью.

Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась и привела Сеть в восторг

На свежем фото, быстро вызвавшем в Интернете ажиотаж, девушка показывает себя на улице в компании своей собачки. Из одежды на смелой блондинке только очки против солнца и кепка. Наиболее интимные области своего тела Уиллис, конечно, прикрыла, однако материал всё равно получился достаточно откровенным.

Подписчики Таллулы поспешили восхититься увиденным, не забыв оставить и кучу комментариев вместе с отметками "нравится". Нашлись, естественно, и те, кто посчитал девушку чересчур вызывающей и непристойной.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 02:47
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