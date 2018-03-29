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На защиту Марины Зудиной встал родной театр Олега Табакова

Театр МХТ им. Чехова отреагировал на публикации некоторых таблоидов о шикарной недвижимости Марины Зудиной. Бывшие подопечные Олега Табакова встали на защиту вдовы.
На защиту Марины Зудиной встал родной театр Олега Табакова


После смерти Олега Табакова в ряде СМИ прошло сообщение о несметных богатствах Марины Зудиной, в частности – о нескольких квартирах в доме для сотрудников МХТ. Пресс-служба театра дала свой ответ на подобные выпады.

Служащие МХТ им. Чехова призывают не верить информации от людей, которые рассказывали небылицы под маской анонимов и считают, что слухи распространили некоторые журналисты. По этому поводу высказались люди, знакомые с Табаковым, которые вспоминали о многих добрых делах, сделанных для людей своего театра их руководителем.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:40
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