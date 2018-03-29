Microsoft начнет банить нецензурно выражающихся пользователей

На основании обновлений в условиях очередного пользовательского соглашения, компанией Microsoft изменены условия, связанные с блокировкой пользователей. Ранее она осуществлялась за публикации и распространение порнографических материалов, сцен насилия, показа ненадлежащего контента и прочих попадающих под запрет данных. Сейчас все пользователи, пользующиеся сервисами Microsoft и относящиеся к категории любителей применить бранные выражения при общении или обращении к другим игрокам, попадают в бан. Сюда же относятся и службы Xbox.Отдельно отмечается, что данная категория ограничений охватывает не только службу Xbox, но так же Office и Skype. Причем пользователи последнего, находятся под угрозой потери денег на персональном счете и все за несоответствие достойному поведению в Сети.