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FOREO изобрела первую в мире зубную щетку с возможностями психолога

Шведской компанией Foreo представлено изобретение, состоящее из щетки с возможностями искусственного интеллекта. Зубной щеткой-психолоом Issalexa успешно определяется настроение человека. Причем этим инновации не ограниченны, оказывается, вышеуказанная щетка Issalexa может вести диалог со своим владельцем, разговаривая с ним, когда он чистит зубы.

Изобретение основано на масштабных исследованиях слюны, проведенных специалистами из Foreo. В результате многочисленных анализов удалось обнаружить состав гормона стресса. В зубную щетку Issalexa заложили возможность определения в слюне уровня этих гормонов, а при необходимости, она может подбодрить приятной фразой своего владельца. Одновременно с гормонами стресса, щеткой проводится анализ и определение в составе слюны посторонних элементов. Причем зубная щетка может настраиваться владельцем, для этого надо заполнить анкету с персональными данными на официальном сайте Foreo, с помощью которых подберут индивидуальные параметры щетки.
FOREO изобрела первую в мире зубную щетку с возможностями психолога


Заряжают зубную щетку Issalexa с использованием USB подключения. Как рассказали разработчики, один цикл подзарядки обеспечит работоспособность на целый год.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:26
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