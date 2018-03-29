FOREO изобрела первую в мире зубную щетку с возможностями психолога
Шведской компанией Foreo представлено изобретение, состоящее из щетки с возможностями искусственного интеллекта. Зубной щеткой-психолоом Issalexa успешно определяется настроение человека. Причем этим инновации не ограниченны, оказывается, вышеуказанная щетка Issalexa может вести диалог со своим владельцем, разговаривая с ним, когда он чистит зубы.
Изобретение основано на масштабных исследованиях слюны, проведенных специалистами из Foreo. В результате многочисленных анализов удалось обнаружить состав гормона стресса. В зубную щетку Issalexa заложили возможность определения в слюне уровня этих гормонов, а при необходимости, она может подбодрить приятной фразой своего владельца. Одновременно с гормонами стресса, щеткой проводится анализ и определение в составе слюны посторонних элементов. Причем зубная щетка может настраиваться владельцем, для этого надо заполнить анкету с персональными данными на официальном сайте Foreo, с помощью которых подберут индивидуальные параметры щетки.
Заряжают зубную щетку Issalexa с использованием USB подключения. Как рассказали разработчики, один цикл подзарядки обеспечит работоспособность на целый год.
Изобретение основано на масштабных исследованиях слюны, проведенных специалистами из Foreo. В результате многочисленных анализов удалось обнаружить состав гормона стресса. В зубную щетку Issalexa заложили возможность определения в слюне уровня этих гормонов, а при необходимости, она может подбодрить приятной фразой своего владельца. Одновременно с гормонами стресса, щеткой проводится анализ и определение в составе слюны посторонних элементов. Причем зубная щетка может настраиваться владельцем, для этого надо заполнить анкету с персональными данными на официальном сайте Foreo, с помощью которых подберут индивидуальные параметры щетки.
Заряжают зубную щетку Issalexa с использованием USB подключения. Как рассказали разработчики, один цикл подзарядки обеспечит работоспособность на целый год.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:26