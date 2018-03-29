Обширное отслеживание одиночных нейронов головного мозга показало широту передачи информации зрительной коры

В классических моделях визуальной системы информация поступает из «первичной» визуальной коры (V1) в более специализированные, нисходящие области, которые фокусируются, например, на движении изображения или его форме. Однако подробности того, каким образом отдельные нейроны передают эту информацию, не были раскрыты.Профессор Том Мессик-Флогель, один из старших авторов исследования и директор Центра Sainsbury Wellcome, прокомментировал: «Понимание мелкомасштабной анатомии, посредством которой отдельные нейроны распространяют сигналы к своим целям, – решающий шаг для установки взаимосвязи между структурой и функцией нейронов».До сих пор было неизвестно, передача информации из первичной зрительной коры осуществляется в основном одним нейроном к одной целевой области или же отдельные нейроны распределяют сигналы к нескольким нисходящим областям.Ученые обнаружили, что большинство первичных нейронов зрительной коры передают информацию нескольким районам.Юстус М. Кебшулл, один из первых авторов, сказал: «Наши результаты показывают, что отдельные нейроны визуальной коры нацелены на несколько областей неокортекса. Это означает, что их сигналы широко распространены и одиночные нейроны способствуют множественным параллельным вычислениям в неокортексе».Исследователи утверждают, что результаты работы «предполагают функциональную специализацию субпопуляций проекционных клеток за пределами отображения «один нейрон – одна целевая область».