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Странная кодированная голосовая почта предупреждает в Twitter о вторжении инопланетян

Чуть более двух недель назад пользователь Twitter @strayedaway (настоящее имя Tай) получил странную голосовую почту на своем телефоне: роботизированный голос, читающий буквы в фонетическом алфавите. После дешифровки несложного кода, было получено некое предупреждение для землян о возможном вторжении инопланетных существ.

Странная кодированная голосовая почта предупреждает в Twitter о вторжении инопланетян


После того, как код был преобразован на английский, он предоставил Tай сообщение: «S Danger SOS, для вас очень важно эвакуироваться, будьте осторожны, они не являются людьми 042933964230 SOS Danger SOS». Вскоре после того, как он опубликовал о странной голосовой почте в Twitter, другие пользователи показали, что они получили странные голосовые сообщения, напоминающие его, предупреждающие о том, что на Земле есть нечеловеческие существа.

Вот расшифровка некоторых других сообщений, полученных пользователями Twitter:

«Это не тест, это не шутка. За последние несколько лет мы хотели отправить автоматическое голосовое сообщение людям, которые понимают и не боятся. Истина о том, что другие биологические существа вели великое творение, которое поддерживает жизнь. Но, как хаос приходит на вашу планету, мы должны показать, что существуют разные способы поддержания мира. Многие не согласны с тем, что мы говорим, поэтому они охотятся на нас. Мы сделаем все возможное, чтобы максимально использовать наши возможности. Очистите свое воздушное пространство для обеспечения безопасных последствий ».

Серия номеров Tай, опубликованная в его первоначальном сообщении, была истолкована как координаты, но в зависимости от форматирования они указывают на местоположение вблизи Африки или Азии.

Тем не менее более тревожные, чем сообщения голосовой почты, - это сообщения, которые Тай начал получать после публикации о них, включая угрозы и более закодированные сообщения, включая код Морзе, который гласил: «Полученное сообщение связано со смертью Стивена Хокинга, вы не готовы к ним».

Пока неясно, являются ли эти сообщения подлинными или сложной игрой загадок неизвестного шутника.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 04:00
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