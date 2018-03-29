АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Альбина Джанабаева рассказала о тяготах жизни с Валерием Меладзе

Альбина Джанабаева откровенничала с подписчиками о своей жизни с Валерием Меладзе, о прошлых днях, когда отношения нужно было скрывать и о нынешнем счастье.
Альбина Джанабаева рассказала о тяготах жизни с Валерием Меладзе


По словам знаменитости, это раньше она не афишировала свой роман. Сейчас она, наоборот, открыта к общению с поклонниками через Instagram и ей приятно, когда она получает от них отклик. Бывшая солистка популярной группы едва ли не впервые была так откровенна в разговоре с поклонниками. Она красочно описала, как несколько лет назад ее буквально травили, называя «разлучницей». Все это заставило стать Альбину чуть ли не затворницей, пока в один прекрасный день певица не решила: хватит. И с тех пор Джанабаева не скрывая, демонстрирует счастье оттого, что любимый рядом.

Несмотря на всю открытость, Альбина все же не открывает всего. Так, до сих пор она не выкладывает в соцсети фотографий сыновей, где можно было бы рассмотреть их лица. Как признается сама артистка – она уважает их право на личную жизнь. Вполне осознанно подобным правом пользуется старший сын, 14-летний Костя: он считает, что быть публичными – это удел родителей, а для себя он планирует чего-то иного.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Galaxy Note 9 получит увеличенную
Против Apple подано около 60 судебных исков
Тина Канделаки поговорит со студентами ВУЗов о
В Нью-Йорке официально представлен седан Nissan
Астронавты NASA ответили на самые популярные
В 20 веке солдаты во время военных действий
Юлия Меньшова показала в Instagram фотографию
Американская версия фастбека Audi RS 5 Sportback
Стеша Маликова, Леся Кафельникова и другая
Альбина Джанабаева рассказала о тяготах жизни с
Елизавета Арзамасова обеспокоена моральным
GoPro представит доступную экшн-камеру за 200
Фолловеры оценили профессионализм Гаянэ
На заводе Подмосковья в шахту рухнул лифт с
Xiaomi анонсировала шейную беспроводную гарнитуру
Слухи и новости «Дома-2»: актриса Елена Корикова
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де
Древнеегипетская мумия была найдена в хранящемся
Звезда «Дома-2» Елена Степунина сообщила, что
В Подмосковье произошло ДТП с участием шести
В Шанхае представили умную колонку Xiaomi Mi AI
Дмитрий Маликов в память о жертвах ТЦ «Зимняя
Microsoft начнет банить нецензурно выражающихся
На защиту Марины Зудиной встал родной театр Олега
FOREO изобрела первую в мире зубную щетку с
Саша Черно поглощает шоколадки и не думает худеть
Ольга Бузова не позволила встретиться Марине
Зрители подозревают, что Ольга Бузова отказалась
Археологи обнаружили 81 потерянное древнее
Том Круз выполнил опасный и сложный трюк в
Просмотреть все новости