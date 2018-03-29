Альбина Джанабаева рассказала о тяготах жизни с Валерием Меладзе

По словам знаменитости, это раньше она не афишировала свой роман. Сейчас она, наоборот, открыта к общению с поклонниками через Instagram и ей приятно, когда она получает от них отклик. Бывшая солистка популярной группы едва ли не впервые была так откровенна в разговоре с поклонниками. Она красочно описала, как несколько лет назад ее буквально травили, называя «разлучницей». Все это заставило стать Альбину чуть ли не затворницей, пока в один прекрасный день певица не решила: хватит. И с тех пор Джанабаева не скрывая, демонстрирует счастье оттого, что любимый рядом.Несмотря на всю открытость, Альбина все же не открывает всего. Так, до сих пор она не выкладывает в соцсети фотографий сыновей, где можно было бы рассмотреть их лица. Как признается сама артистка – она уважает их право на личную жизнь. Вполне осознанно подобным правом пользуется старший сын, 14-летний Костя: он считает, что быть публичными – это удел родителей, а для себя он планирует чего-то иного.